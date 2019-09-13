焦點評論》台灣的極度動員

2019-09-13

記者鄒景雯／特稿

國民黨元老連戰昨天在各報刊登廣告，呼籲集中選票支持韓國瑜，這個行動當然是一個公開的政治表態，不只國內會看到，特別是中國也會看到，因此目的與效果都非常「明確」而「顯著」。

除了以上的意義，同時還有另一個觀察點，那就是由連戰領銜，之後跟著三十人一同連署，認帳這則廣告。逐一檢視這份親簽的名單陣容，首先，連戰在國民黨內四處囑人支持時，有人同意，有人不同意；其次，同意落款的人中，根據確知，有人私下其實是支持郭台銘出馬的；其三，這些共同連署人的成份，具有大老、黨職、政職、商界等條件，這個背景是有意識的指定與安排，目的在凸顯國民黨沒有菁英與庶民的階級分裂，「知識藍」也支持韓國瑜。

由此，衍生出一個大家可能會好奇的疑問，這是連戰主動的嗎？投票是秘密行為，保持模糊不是最好，他為什麼需要這麼做？何況，眾人記憶猶新，二○一六年連勝文選台北市長時，郭台銘可是毫不諱言表達支持的，除了精神，更不乏「實質」的支持，當時柯文哲試圖透過民進黨立院總召柯建銘與郭董聯繫，即不得其門而入，可見郭董對連少的眷顧，而郭董對連家的協助也不只這一樁，連戰相信不是健忘的人，何以要做出有違人情世故的艱難決定？背後理應有更大的理由。

其實，不只連戰，馬英九也有類似的問題。若說，國民黨內「欠」郭台銘最多的，當屬連馬二人，應該不為過。不要說馬英九這輩子幾次參加選舉，從台北市長到角逐總統，郭台銘一共捐輸了多少，就是卸任後，馬英九要成立基金會，業經證實是郭董質押了八五○張鴻海股票，合計市值約六八四二萬元，挹注了馬的基金會，怎麼連戰下來，排名第二的就是馬英九？連戰與馬英九當年因黨主席是否交棒的角力，曾經有過嫌隙，雙方沒有積極的理由需要彼此買帳？因此，兜攏雙方在一起「畫押」的力量，不得不令人引發聯想。

不論連馬等人基於什麼因素決定「登高一呼」，可以確定的是，因為與連馬這樣的關係，到頭來他們竟然站出來具名支持韓國瑜，對郭台銘造成了直接的刺激，反而促成郭董一舉退黨；出現在郭董聲明中的「腐朽」二字，極具針對性，不是隨意寫的。原本有策士為郭董初擬的聲明，還有類似：今日退黨是為了未來的國民黨等，與「黨」留下一線牽的情感空間，昨天正式發表的定稿，這些全部一筆勾銷，只剩下「國」的強調，更可見一二。

評論國民黨內的家務事，還是有若干啟發性。例如，這份連署名單上，許多久未露面、沉寂多時、早就不曉去向、不知安否的老先生，也能被尋獲請出，這說明台灣的民主選舉，四年一度，各種勢力匯入，正是對整個社會的極度動員；相對起來，各陣營顯性的「粉」，分別被政治人物召喚，無日不在網上、街上相互吆喝，都還算是淺層動員而已。這樣的超深度動員，讓台灣成為一個每天都是「驚嘆號」的國家，想想，其實也滿精彩。

回過頭重看中國，與其這麼熱中對台灣指手畫腳、隔岸喊燒，不如自問共產黨的統治，何時能讓中國不再是一個每天充滿「問號」的國家？可能比較切題。若此，有一天中國也會有高潮迭起的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法