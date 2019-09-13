郭柯拜廟 陳宜民：發誓沒兌現會被撞死

2019-09-13

〔記者陳昀、李雅雯／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，外界認為是為參選總統做準備，這也引起藍營的集體焦慮，國民黨立委陳宜民昨天稍早受訪時，被問及郭台銘和台北市長柯文哲到新竹城隍廟參拜一事脫口說，「在城隍廟若發誓沒兌現，出去會被車撞死」。這話不僅引發爭議，也湧進許多「郭粉」表達不滿，陳宜民事後解釋，他當時發言時不知郭台銘退黨一事，也絕對不是要針對、詛咒任何人出意外。

陳宜民表示，郭台銘的媽媽初永真之前願意借四千五百萬元幫國民黨度過難關，代表她忠黨愛國，郭台銘也是因此領到榮譽黨員證，他現在選擇退黨，最難過的一定是郭媽媽，郭董「不聽郭媽媽的話，跑去聽柯媽媽的話」，因為柯媽媽昨天說他很適合選總統，但郭退黨會讓藍營更團結。

曾銘宗：郭違背承諾 但仍祝福他

國民黨團總召曾銘宗表示，郭台銘拿登報一事來當退黨的理由，很刻意、很牽強，這聲明其實是好意勸他留下來捍衛中華民國，內容跟他當初口口聲聲講的參政理想是一致的，且郭台銘接受榮譽黨證時曾承諾一定支持出線人選，如今完全違背承諾，但仍祝福他。

立委陳學聖表示，不意外郭台銘退出國民黨，但郭為了自己參選正當性一竿子打翻國民黨，回過頭把國民黨罵成貪腐老舊的政黨，自己當時為何又要回來？他感嘆，郭台銘不能太任性，如果這是參選起手式，想保送民進黨，誰都挽救不了，請便。

立委林為洲表示，郭台銘應該會去領表連署，尊重他的選擇，過去恩怨到此結束，國民黨現在起不需再思考郭台銘的事，應迅速拓展中間、年輕選票，立委候選人雖然可能受到衝擊，但過河卒子，只能努力衝刺。

在國民黨初選過程遭郭強調當選總統後「第一個查他稅」的商總理事長賴正鎰昨表示，郭台銘當初參加初選，就該遵守遊戲規則，否則就是參加了賭博又不算數，這是願賭不服輸。

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