韓施政墊底 天下雜誌再聲明：無關前任

2019-09-13

〔記者蔡清華／高雄報導〕《天下雜誌》二十二縣市長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜排名最後，高市府先前表示，「調查中經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等五力，都是依據二○一八年的數字統計」，昨《天下》再度發出聲明澄清，完全以今年七月十八日至八月二十二日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

天下雜誌打臉市府

《天下》聲明指出，從二○○三年開始，每年都會進行此一縣市調查專題，調查期間都在暑假時期，例如今年的調查時間為七月十八日至八月二十二日，在成功訪問一萬四八一八位民眾後，於九月初雜誌出刊同步公布結果。

重申是今年的民調

「縣市長施政滿意度」調查的縣市長排名，不會受到以前一年指標為主的「幸福城市大調查」排名影響。影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

高市府先前的回應指出，韓國瑜市長個人受到參選政治議題、影響了高雄市民的滿意度，不過在全國民眾票選最好首長仍排名第三。

市府還強調，政府施政具延續性，調查中經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等五力，都是依據二○一八年的數字統計。市府還說，韓國瑜上任以來，積極招商引資、吸引觀光客，上半年住宿高雄的國內外旅客較去年成長二十一％，農漁產品外銷量超越去年全年。

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