性平會議出席率低 柯文哲竟問「我是主委？」

2019-09-12

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲嗆「陳菊是比較肥的韓國瑜」，再被批不尊重女性。台北市議員洪健益昨於市長施政報告指出，柯身兼台北市女性權益促進委員會、台北市政府性平教育委員會主任委員，曾承諾會出席一半的會議，但近四年來出席率分別為卅三％、十六．七％。柯尷尬回應，會盡量出席，卻還反問「性平教育主任委員是我嗎？」被問及是否尊重女性平權？卻回說「我怕我太太。」

是否尊重女性平權？柯︰我怕太太

洪健益表示，早在二○一五年柯文哲主持北市女權會時，當時委員范雲即問柯能否至少主持一半的會議？柯還回說「可以，我是很勤勞的人」，並決議任內要主持一半以上女權會；但四年來十八場會議，柯僅出席六場、出席率卅三％。柯於議場尷尬回說，好啦！他會盡量，會通知市長行程小組排進去。

曾張貼開會照片 議員批諷刺

洪健益接著指出，北市府近四年來也有十八場性平會議，柯文哲僅出席三場。未料，柯反問「性平教育主任委員是我嗎？」洪立刻說，柯日前還在臉書張貼自己開會照片，寫著「這個人也許會遲到，但從不缺席」，想藉此嘲諷高雄市長韓國瑜，如今看來格外諷刺。柯語塞說，好啦！他會想辦法去開會；洪追問柯尊重女性平權？柯卻回，「我怕我太太。」

議員吳沛憶質詢也指出，「陳菊是比較肥的韓國瑜」言論有性歧視，甚至性霸凌，柯文哲身兼北市女權促進會主委，卻從未道歉。對此，柯仍未鬆口道歉，僅說，「該改進要改進，這我要上性平課程」、「這個錯了就錯了。」

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