議員促入黨退出北市府 嚴守行政中立

2019-09-12

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會施政報告，市議員張茂楠點名多位加入民眾黨的局處首長上台，包括秘書長張哲揚、交通局長陳學台、產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、研考會主委余家哲，要求嚴守行政中立；市議員吳世正則要求「黨務人員退出市府」。

張哲揚表示，自己會先退休，才去接任民眾黨秘書長。劉奕霆、余家哲、陳學台皆表示，上班時間以市政為主，不能也不會從事黨務。

林崇傑嗆回 參加政黨是人民權利

林崇傑則回嘴說，參加政黨是人民的權利，「我只是參加政黨，沒有從事黨務工作」，坊間這樣討論很奇怪。張茂楠表示，不是說要脫光光給人家看，而是接受檢驗；市議員江志銘更反批，「局長講得冠冕堂皇」，但重點在於行政中立的問題。

另，市議員吳世正質疑，市府顧問蔡壁如、周榆修、劉嘉仁、社會局機要蔡宜芳等人拿市府薪水，卻在處理民眾黨黨務，要求「黨務人員退出市府」，還有如市府顧問蕭伶伃、文化基金會副執行長張益贍等人，甚至是柯過去競選幕僚，批柯是酬庸文化的代表。

蔡宜芳已請辭 蔡壁如未回應

對此，蔡宜芳受訪證實已在十日請辭；周榆修強調，自己無兼任黨務，就算陪市長行程，也是利用週六、日等休假時間，絕對是依法行政，不曉得議員指教的點為何？蕭伶伃表示，她從未參與市長過去幾個月的假日行程，也從未參與黨政，本身為無黨籍。張益贍表示，自己當過雲林縣政府文化處長、行政院二二八基金會企業處長，相信有資格擔任副執行長這個位置，尊重議員評價。而記者昨數度致電蔡壁如，無法取得聯繫對此做回應。

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