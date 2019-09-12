柯文哲施政報告遇杯葛 藍綠齊轟黨政不分

2019-09-12

〔記者郭安家、沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，昨第一次到議會進行施政報告，但遭國民黨、民進黨議員杯葛約一小時才得以報告，議員們聚焦於柯將台北市政府淪為民眾黨黨部、黨政不分問題，由於柯昨早才說，郭台銘若要選，將派蔡壁如到郭營輔選，議員當場點名台北市政府顧問蔡壁如領市府薪水，卻頻頻處理黨務，應自行請辭；諷刺的是，柯過去說競選幹部不進市府，如今為黨為私。

議員批蔡壁如頻處理黨務 應請辭

對此，柯文哲回應，公務員、政務官依法行政，該請假的都會請假，不能處理的都會請辭；對於自己是否選總統？柯反問，他從沒講過要選總統，沒實質規劃。

柯稱該請假會請假 游淑慧打臉

被點名領北市府薪水卻涉入民眾黨事務，包括市府有給職顧問蔡壁如、周榆修、劉嘉仁、蕭伶伃、台北市文化基金會副執行長張益贍，而北市府副發言人黃瀞瑩、社會局機要蔡宜芳則可能選立委。對於柯說都會請假，國民黨議員游淑慧隨後打槍揭露，蔡壁如九月六日下午接受專訪談組黨、選舉，柯文哲九月九日下午電視訪問內容，一樣與市政無關，都沒請假。

議員送柯月餅 批滿意度倒數第三

柯文哲施政報告前，被輪番砲轟。由於昨早郭台銘送給柯父母月餅，國民黨議員陳重文也如法炮製送柯月餅，但貼紙條寫著「台北的未來在手中」，希望柯不要無心市政；民進黨議員洪健益也送月餅，紙條卻寫「敬陪末座，專心市政，回歸正道，市民之福」，批柯全國滿意度倒數第三名。

王世堅送刀叉 諷市府拿刀叉吃市民

民進黨議員王世堅則送刀叉，諷刺柯曾說財團拿刀叉吃人肉，如今北市府成為民眾黨黨部，拿刀叉吃市民；王還指勞動局長賴香伶拒絕入黨參選，柯徵詢就是用職務綁架參選。

國民黨議員吳世正、王鴻薇點名蔡壁如，前天陪郭台銘幕僚至中選會，領北市府還是民眾黨薪水？蔡應請辭，諷刺的是，柯曾說過競選幹部不進市府；國民黨議員郭昭巖酸說，柯根本「為黨為私，愧對初衷」。

張茂楠︰施政報告249頁 錯字一堆

議會民進黨團總召張茂楠指稱，柯文哲的施政報告二四九頁了無新意，還急就章錯字一大堆，對議會不尊重，螺絲掉滿地，柯現在全國縣市長滿意度已倒數第三名，卻還為了民眾黨生存趴趴走。

但「友柯」親民黨議員林國成說，有些建議聽聽就好；並反問柯團隊不只有民眾黨，還有新黨、國民黨、民進黨等其他政黨啊！他也沒看到民眾黨黨部設在市府。

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