精準火箭先拚國造 中科院無法如期研製才考慮外購

2019-09-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨公布的「一○八年國防報告書」指出，我國「國防自主」資源釋商已達一千三百億元規模，未來在「灘岸殲敵」國防戰略下，「精準火箭」確定先委由中科院研製，未來視成果決定國造或外購。

高教機國造效益1500億

國防部昨發布二年一度的新版「國防報告書」，揭露「國防自主」政策帶來的產業效益，包括「高教機國造」全案帶來的產業擴張效益達一千五百億元、「國艦國造」今年度可提升造船業整體產值二百七十五億元。另外，國防部也資源釋商給民間廠商，今年預定執行額度為一千三百億元，將可鼓勵國內廠家投入國防產業、擴大內需和活絡經濟。

該報告也提及我國戰力整建重點，並點出數項自製軍備，包括在「濱海決勝」階段，研製新一代潛艦與水下測試儎台、建置高效能作戰艦艇發揮「不對稱戰力」，另也在「灘岸殲敵」階段研製「精準火箭」。據了解，軍方要求中科院進行「雷霆二千」多管火箭的基礎研製，但目前仍待提升精準度，中科院無法如期研製時，才考慮外購。

至於兵力結構部分，國軍總兵力員額現為廿一萬五千人，但我國受少子化、人口結構改變影響，今年國防報告書內容指出，國軍將持續滾動式修訂國防組織、兵力結構及招募政策，朝向「指管扁平化」、「科技取代人力」、「火力取代兵力」、「人員多專多能」、「武器裝備更新換代」等多元方向發展，確保人力素質無虞，來源不缺與戰力不墜。

據了解，國軍已啟動兵力結構調整指導與綱要作業，因此，未來是否維持廿一萬五千人的總兵力員額，仍待進一步探討。知情官員強調，「兵力結構調整」並非等於「裁軍」，而是將我國武器籌獲進展、科技發展等納入考量，將兵力作「最有效應用」，至於調整時程則未定。

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