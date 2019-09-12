李孟居遭中國逮捕》韓國瑜：不正常兩岸關係導致/ 柯文哲：應立刻公布犯罪事實

2019-09-12

〔記者王榮祥、楊心慧、施曉光／綜合報導〕屏東枋寮鄉政顧問李孟居被中國依「危害國家安全」的罪名逮捕，韓國瑜總統競選辦公室昨呼籲大陸政府切實保障其法定權益，儘速協助家屬安排律師會見；台北市長柯文哲昨天在議會答詢時說：「中共當局應立刻公布李孟居的犯罪事實，給予家屬探望的權利。」

韓國瑜競選辦公室指出，自從民進黨執政以來，兩岸政策已造成雙方溝通管道中斷，使政府無法及時有效提供人民人身安全保障的協助，李明哲和李孟居就是活生生的例子，且不排除未來還有類似案例。

競辦轉述，韓國瑜認為這是不正常的兩岸關係所導致，不但損及我國民眾的切身權益，更加深兩岸民眾的心理距離，對兩岸長遠關係的發展非常不利。

台北市議員苗博雅昨在議會質詢時指出，李孟居是市長柯文哲的支持者，兩人今年參加大甲媽祖遶境還合照，柯是否願意公開呼籲中國放人？柯說：「釋放我不能這樣講，但中共當局應立刻公布李孟居的犯罪事實，並給予家屬探望的權利」。

柯文哲表示，應比照歐美的標準，需要公布理由，中國若要進入國際社會，人家國際怎麼做，大家就該怎麼做。

國民黨：會專注後續發展

國民黨發言人歐陽龍昨表示，國民黨會專注事件的後續發展，並希望中國大陸當局能重視當事人的人權與安全。

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