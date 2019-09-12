李孟居遭中國逮捕 府院嚴正關切

2019-09-12

引發「第二起李明哲案」聯想

〔記者李欣芳、楊淳卉、鍾麗華、呂伊萱、陳彥廷、羅欣貞／綜合報導〕屏東縣枋寮鄉鄉政顧問、台灣聯合國協進會理事李孟居八月十八日隻身前往香港旅遊，遭到中國逮捕，失聯廿二天後中國國台辦才證實，引發「第二起李明哲案」的聯想。府院昨嚴正關切，總統府表示，除了請陸委會等單位全力向中方交涉外，一切以確保當事人人身安全及相關權益為最高原則，並投入各項必要協助。

全力交涉 保障李孟居人身安全

行政院長蘇貞昌昨受訪也說，對於國人同胞被中國拘留，我們嚴正關切，會以讓陸委會等相關機關交涉，以保護國人安全為最優先。

陸委會說，自獲悉李孟居失聯後，政府隨即透過多方管道積極聯繫與協尋，各項協處作為均以李孟居的人身安危與權益為最優先考量，政府有關部門均持續與家屬保持密切聯繫，將繼續全力協處。海基會表示，將持續關注，並將配合政府指示與家屬需求，積極協處。民進黨昨也表達嚴正抗議，黨主席卓榮泰指出，會從法治和人道面全面關注本案，盡全力協助。

枋寮鄉長陳亞麟昨天指出，四十三歲的李孟居是殷實商人，經營光學公司，時常往返各國經商。他質疑，中國剛開始宣稱李孟居沒入境，要家屬去問香港警察，昨天才承認抓人，卻不讓家屬聯繫，難保這幾天不會遭刑求或不人道對待，他被捕原因、人在哪裡、人身健康等，中國都應該講清楚，而非扣上「顛覆國家」大帽子，這實在「太看得起他了」。

屏東縣長潘孟安昨天表示，做為台灣的一份子，只要到中國旅遊或到香港任何地方，都希望能得到公平自由的待遇，希望陸委會、海基會儘快處理，不要讓他成為下一個李明哲。

入聯宣達團 赴中國駐美使館抗議

除了國內關切本案外，台灣入聯宣達團於美東時間十日前往位於華府的中國駐美大使館抗議，聲援香港，抗議中國打壓台灣、要求停止干擾台灣進入聯合國，並要求「無條件釋放李明哲、釋放李孟居！」中國駐美大使館人員查看抗議，並通報警察關切，但並沒有代表出面對話。

李孟居與李明哲被失蹤比較

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