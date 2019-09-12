國防報告書︰中國祭「三戰」＋假訊息 分化台灣

2019-09-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台軍事威懾未減，且「假訊息」已對我造成重大威脅，為此，國防部昨公布「一○八年國防報告書」，和一○六年版報告相比，此次內容更強調中國對台的「三戰（輿論戰、心理戰、法律戰）」對我社會進行滲透和內部分化，另也提及我國面臨的假訊息威脅，大量的假訊息傳播，已對我國社會產生影響。

共軍戰略走向主動先制

「一○八年國防報告書」內容提及解放軍建軍歷程及對台軍事威脅，除指中國領導人習近平在二○一七年「十九大」後調整「國防和軍隊現代化建設三步走」策略，盼在二○五○年左右，將解放軍建成「世界一流軍隊」，另也延續我國「一○六年國防報告書」論述，指中國戰略發展已自「被動反擊」走向「主動先制」。

至於中國「國際維和」工作，相較於一○六年國防報告認為，中國是為「重塑和平崛起及負責任大國形象」，今年度報告更進一步推測，中國近年維和部隊派遣地，仍以中東、非洲國家為主，主要著眼於上述地區石油、礦產，並透過軍事硬、軟實力等，實質擴大國際影響力。

國軍多元文宣駁假訊息

今年度國防報告書除提及解放軍海軍強化自製航艦、潛射彈道飛彈、反艦飛彈，以及火箭軍更新中、短程飛彈戰力等軍備進展外，亦延續「一○四年國防報告書」論調，重提輿論戰、心理戰和法律戰對我國衝擊。此報告也提及大量假訊息的散播，已對我國社會產生影響，使我國資訊、網路安全已成國安重要防線。

國防部也首度將「國軍假訊息澄清示意圖」納入報告書，指假訊息散播後，國防部運用新聞稿駁斥、澄清傳遞正確訊息，並輔以臨時記者會、真假訊息對照圖、問答集、懶人包等多元文宣強化澄清力道。

國防部自民國八十一年起，每二年出版一次「國防報告書」，今年為第十五本，此次報告更強調視覺圖像設計，一百八十三頁報告書中，就有一百五十餘張照片、圖表，亦首度納入廿一位官兵代表，講述從軍心路歷程，盼建立優質形象、吸引更多人才加入國軍。

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