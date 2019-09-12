《台中》赴歐考察名不副實 議員批盧：難怪民調倒數

2019-09-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕歐洲考察結束，市議員江肇國昨批評，盧市長許多考察地點與參訪目的不符，也與她的施政作為相違背，可見她對市政仍不夠用心，不了解台中地方特色，對台中未來也沒有願景，難怪民調不是六都墊底，就是全台倒數。

參訪泰晤士河 卻取消所有綠、柳川活動

江肇國指出，盧市長出訪英國、荷蘭，說要考察循環經濟，但參訪行程多與目的不符，也和她的施政作為脫鉤。例如：參訪倫敦泰晤士河，要作為綠、柳川河岸活動的借鏡，實際上，盧市府卻取消所有綠、柳川活動；泰晤士河是運河，她卻拿來與都市區排的綠、柳川相較，令人難以理解。

其次，考察可容納九萬人的倫敦溫布利足球場，說要作為巨蛋的參考。但台中巨蛋僅可容納一萬五千人，足球園區也僅容納六千人；且足球園區還因盧市長強硬更改地點，被迫撤案。

第三，到國王十字車站考察周邊都市更新，說要作為舊城再生及鐵路高架化後橋下空間規劃的依據。但盧上任至今，不僅大車站計畫沒下文，綠空鐵道進度也大幅延宕，舊市區的活動與建設幾乎停擺。「舊城再生」彷彿只為了出國安排行程，才拿出來作藉口。

訪荷考察市場 老舊市場卻只會打掉重建

市議員鄭功進也說，盧市長到荷蘭的現代化市場考察，始終沒看到具體輔導的政策牛肉，如果市府只是一味的追求硬體上的撒錢，根本無濟於事。事實上，現代居民的消費習慣逐漸改變，市府老是嘴上一直說要輔導，結果輔導的速度永遠趕不上他們沒落的速度。

市府一直沒有提出具體的方案，台中市市場的中心價值是什麼？如果針對老舊市場，市府永遠只會等到年限到了，靠著打掉又重建的曇花一現，這樣除了燒錢，考察又有什麼實質意義？

議員指控非事實 官員：會虛心接受建言

對此，市府新聞局長黃國瑋說，盧市長此行不僅與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署國際交流合作備忘錄，成功推動城市外交，更赴具代表性的官方及民間機構參訪，作為市政推動重要借鏡。議員指控並非事實，市府會虛心接受建言，繼續努力推動市政，讓市民看見成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法