高雄氣爆善款 綠委︰3任閣揆回函沒問題

2019-09-11

〔記者葛祐豪、林良昇、謝君臨／綜合報導〕針對高雄市議員陳麗娜與藍營立委，昨天又在台北召開「氣爆善款交代不清，御史大夫清查」記者會，綠營三位立委在高雄反擊說，請國民黨不要又把氣爆當提款機，氣爆善款全部合乎相關規範。

藍營又質疑 至監察院告發

此外，被陳麗娜點名的中華佛寺協會，也發表聲明澄清說，當年氣爆三百多萬捐款，曾回函高雄市政府，同意指定做災後推展觀光之用。

陳菊認為遭抹黑 已提告

高雄氣爆事件調查小組總召、市議員陳麗娜，昨早偕同國民黨立委許淑華、曾銘宗等人，再度在台北召開記者會，質疑陳菊市府濫用善款，未專款專用，觀光局氣爆指定用途捐款合計卅七案只有三案用於災區，用於「非災區」經費占捐款高達八十三％，韓陣營認為違反災防法。陳菊認為遭抹黑，已提告，韓陣營昨至監察院告發。

綠委︰又把氣爆當提款機

對此，民進黨立委賴瑞隆、管碧玲、劉世芳，隨即在高雄召開「又把氣爆當提款機，把監察院當兒戲」記者會反駁。

賴瑞隆批說，氣爆是高雄人心中永遠的痛，國民黨卻又拿氣爆當提款機。他提醒，氣爆發生時，馬政府執政的中央政府提出三不，包括「不立專法、不用特別預算，不設專責組織」，中央這麼冷血態度，高雄人都記得。

賴瑞隆表示，氣爆自救會主委陳冠榮也出面捍衛善款委員會的公正，都依照捐款人的意願來使用。

他指出，氣爆所有資料都送到馬英九政府備查，國民黨議員也調出查閱，都沒有不法，「但今天韓國瑜要落跑選總統，陳麗娜要落跑選立委，又開始針對氣爆抹黑！」

管碧玲表示：「氣爆已經公布這麼多年，如果有問題，檢調早就起訴了，今天卻又轉進監察院，拿氣爆來消費，不斷胡扯瞎扯。」

劉世芳提出證據說，氣爆的社會善款都會報給行政院，行政院每年都回函高雄市政府，表示已經備查了。

劉世芳強調，當時行政院回函給高市府，說氣爆善款全部合乎相關規範，是江宜樺、毛治國、張善政三位前行政院長，「張善政現在還是韓國瑜國政顧問團團長，要不要回想一下，當時的回覆公文就是沒有問題的！」

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