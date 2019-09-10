屏縣議長 婉拒任韓競總副主委

2019-09-10

〔記者侯承旭／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部昨天公布韓國瑜屏東縣競選總部的人事架構，縣黨部主委廖婉汝上週透露議長周典論將出任韓的競選總部副主委，但昨天公布的名單卻沒有周典論，引發關注。周解釋，他因為女兒也要參選立委，無暇兼顧韓總部的事務。

是否形成連鎖效應 引發關注

由於新北市長侯友宜遲未應允出任韓國瑜新北競選總部的主委，周典論也婉拒出任韓國瑜屏東競選總部副主委，在韓聲勢下挫的情況下，是否會在藍營內部形成連鎖效應，也引發關注。

地方政壇指出，周典論在屏東藍綠都有人脈及影響力，「韓國瑜屏東總部所有幹部加起來的實力，都比不上周典論一個人」。

韓國瑜屏東縣競選總部由前立委王進士擔任主委、縣農會總幹事廖展毅擔任後援會總會長，顧問團總團長由前原民會主委華加志擔任，前行政院秘書長簡太郎擔任榮譽主委，總部副主委包括副議長盧文瑞、立委簡東明等八人。值得注意的是，廖婉汝上週還透露周典論將出任副主委，但昨天公布的名單卻沒有周典論。

周典論︰為女輔選 無暇接任

周典論表示，她的女兒周佳琪也獲國民黨提名，要參選屏東縣第二選區立委，是第一次參選，他必須全力為女兒輔選，無暇再接任韓國瑜總部的職務；廖婉汝主委有找他擔任副主委，但他已經明確婉拒。

國民黨副主席兼秘書長曾永權九月七日曾南下屏東召集黨政人士開會，周典論說，他當天也有出席，但只坐一下就走了，「自己還有很多行程要跑」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法