韓能否選到底 國民黨內部焦慮 挺王人士︰母雞下不了蛋 藍委會各自打算

2019-09-10

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統，但黨內整合始終未完成，韓國瑜前天的造勢活動又惹怒前總統馬英九，韓國瑜能否堅持選到最後，已是藍營內部的共同疑慮。挺王人士形容，「若母雞下不了蛋，大家就會各自打算」。

跟著韓 擔心「人財兩失」

挺王人士指出，現在國民黨立委參選人「茫茫渺渺」（台語），跟著韓國瑜，心裡卻擔憂「人財兩失」，接著就思考「那要怎麼辦？」這些立委現在心裡想的就是「韓有能力選總統嗎？」只是不好講出來，但遲早一定會有一個人「起義」，講出這句大家的內心話，而且可能是最支持韓國瑜的人。

至於新北市長侯友宜表明不挺韓，政壇人士分析，侯一輩子都在警界服務，會不知道韓國瑜的底嗎？侯有沒有為自己的前途打算？「幹嘛陪葬下去」。

與郭王串連合作還太早

郭台銘、王金平、國民黨立委之間會不會有串連合作？挺王人士表示，現在談找國民黨立委合作還太早，因為「還未正式開幹」，但相信黨籍立委自己心裡很清楚「誰保護得了他們」，如果母雞下不了蛋，大家就會各自打算。

郭台銘宣布參選在即，國民黨內的整合已無望，未來情勢如何發展？政壇人士認為，可能中秋過後、九月底就會有新的開朗局勢，現在藍營所有人都在焦慮，惟獨王金平不需要焦慮，而國民黨演變到現在這種局面，「黨主席吳敦義要不要負責？」

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