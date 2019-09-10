《新北》韓國瑜參拜疑失言 匾額說成ㄇㄨˋ碑

2019-09-10

韓赴三重先嗇宮 大談農為國本

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜前天下午到三重區信仰中心先嗇宮參拜，先嗇宮主祀神農大帝，韓國瑜致詞時，指著正殿的匾額「先知先覺」說，「這塊道光年間的ㄇㄨˋ碑」，說明農為國本，他批評民進黨沒有好好照顧農民、漁民、勞工的庶民生活；對於韓國瑜將宮廟的匾額說成「ㄇㄨˋ碑」，引發網友砲轟失言、大不敬。

網友砲轟大不敬 批草包不意外

韓國瑜在先嗇宮門口受訪說，進來看到這個「ㄇㄨˋ碑」，從道光年間就有，另一個從乾隆二十年到現在，先嗇宮就創辦了，說明農為國本，農業、農村、農民都是國家的根本。

韓國瑜這段談話影片被轉發至罷韓臉書社團「公民割草行動」，不少民眾留言砲轟「這智商是上過大學的，你們相信嗎？」「草包一開口、就是這樣、不意外。」

「國瑜夜市」女攤販違規 持刀嗆警

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜前天在三重區舉辦造勢晚會，不少攤販提前在七日違規設攤，三重警分局前往取締，黃姓女攤商持菜刀架在自己脖子上，嗆警「開單啊！」警方喝斥她並噴灑辣椒水制止、奪刀，當時也有其他攤商叫囂，警方強調先勸導再取締的執法立場，攤販們最後勉強配合。

韓國瑜八日晚間在新北大都會公園造勢，市府核定八日中午之後才開放攤商進駐，但許多攤商為了搶占好位置，紛紛提前在七日進駐，有民眾不滿影響交通動線而報警，三重警方七日上午十一點第一度到場，先勸導攤商離去，警方在一個半小時後再度到場，告知尚未離去的攤販盡速移除，否則要開單。

黃姓女攤商不滿，嗆警「我死給你看」，衝到自己的攤位上，持菜刀架住脖子，因黃女情緒激動，多名警員前往喝止，並持辣椒水噴灑她的臉部，黃女倒地後被警方奪刀，再協助她洗去臉部的辣椒水。

另外，大批民眾參加韓國瑜造勢晚會，離去時要騎機車回家，發現鑰匙孔遭人灌入快乾膠，無法插入鑰匙啟動，三重警方查出共有十一輛機車遭破壞，正過濾監視器追查嫌犯身分。

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