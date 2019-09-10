《台中》西濱橋下閒置空間 蔡其昌爭補助活化

2019-09-10

〔記者歐素美、陳建志、張菁雅、魏瑾筠／綜合報導〕總統立委選舉戰鼓頻催，立法院副院長蔡其昌昨邀集市議員施志昌、農委會水保局等單位，會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間，爭取水保局補助三百五十萬元，活化閒置空間；參選台中市第二選區立委的台灣基進黨陳柏惟，不滿桃園市議員詹江村指他是「共幹」，昨天委請律師對詹提出妨害名譽告訴，並求償三百萬元；國民黨總統參選人韓國瑜十四日則將到台中連跑十八間宮廟，拉抬總統、立委選情。

蔡其昌表示，龜殼里長洪正義及鄉親不斷向他反映西濱橋下空地荒廢閒置，爭取活化 再利用，經協調公路總局同意提供土地，水保局也允諾補助三百五十萬元，將規劃改善、活化利用，打造休閒遊憩空間，預計明年三月底可完工。

陳柏惟告詹江村妨害名譽 求償300萬

陳柏惟不滿詹江村日前指控他曾擔任成龍主演電影的工作人員，「擅權攬權，被原公司開除」，更嗆「陳柏惟吸中共奶水，是中共的幹部」，全都是不實言論，昨天正式委請律師對詹提出妨害名譽告訴，後續將進行民事求償三百萬元。

委任律師曾友俞指出，陳柏惟任職的電影公司曾於二○一四年到中國與成龍合作拍片，該片於二○一五年上映，陳柏惟於二○一六年自請離職，並非詹江村臉書貼文的「被開除」。

詹江村對此不以為然，指陳柏惟在公司表現不力而被「辭職」，是其公司同事說的，他曾向陳的其他同事求證過，強調自己「沒有事證，不會胡亂指控」。

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