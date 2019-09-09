推進潛艦國造 軍方明年赴美歐督導、實勘

2019-09-09

「合約設計」最後一年加「原型艦籌建」 預算達105億

〔記者涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕蔡英文政府持續推動「潛艦國造」工作，今年起執行「原型艦籌建」工作，軍方也已在今年三月底將所有輸出許可文件，供立法院外交及國防委員會立委檢視，為原型艦建造工作奠基。為此，軍方明年將派員到歐洲、美國等地，進行裝備驗證現況督導暨交貨測試驗收、合約商履約督導工作，藉此保障潛艦國造執行成效，而明年潛艦國造相關預算將高達一○五億餘元。

現為海軍艦隊指揮部指揮官的李宗孝去年擔任海軍參謀長時透露，來自歐洲、美國的十五個國際大廠，都有意願參與「潛艦國造」。

為確保原型艦造艦工作順遂，國防部預算書顯示，海軍司令部明年共投入一百八十萬元，派六人到美國進行為期八天的「潛艦國造第二階段原型艦籌建合約商履約督導」，另也派六人到歐洲進行為期十一天的「潛艦國造第二階段原型艦籌建裝備產製現況實勘」，出訪重點皆為「國外採購主要裝備需檢派專責人員進行裝備驗證、現況督導暨交貨測試驗收工作」。

海軍明年將執行潛艦國造第一階段「合約設計」最後一年預算，共八億一九一○萬三千元，盼藉此建立潛艦細部設計前段工作、載台、戰系裝備試研製，並延續今年啟動的第二階段「原型艦籌建」工作，明年編列九十七億五四六一萬一千元，預劃在二○二五年以前完成原型艦建造。綜上，明年潛艦國造相關預算將高達一○五億餘元。

因應軍購 也將派人赴美交流

另，隨著蔡政府致力發展台、美關係，台、美之間的軍事交流也愈趨活絡。陸軍司令部明年將派員赴美了解阿帕契直升機發展狀況及美軍最新產品資訊，同時為因應近來幾波軍購案，將與美方研討包括人攜式短程防空飛彈、中程反裝甲飛彈、M1A2新式戰車等新武器的產製、維修保養作業。

在海軍及空軍部分，除同樣針對刺針飛彈、愛國者飛彈等武器與美方交流外，也會因應國軍升級現有F-16戰機，與美國等多國空軍共同研商AIM-9X飛彈的技術問題，此外還規劃參加美國海軍官校舉辦的領導統御研討會，以及觀摩美軍路易斯麥克德（Lewis-McChord）聯合基地舉辦的「空運守護者」演習。

軍方明年也會派員駐美擔任專案聯絡官，負責各種新武器軍購合約的管制與財務監督，確保各項裝備如期、如質交運，並協調系統整合、後勤籌補等各項問題

在武器交流之外，國防部明年還預計派遣總士官長赴美拜會美國參謀聯席會議總士官長，進行雙邊士官交流合作，而後備指揮部也預計在明年九月派員觀摩美國印度太平洋陸軍司令部的後備部隊訓練模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法