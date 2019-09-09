松田康博重開臉書 接受韓市府道歉

2019-09-09

〔記者葛祐豪、周湘芸／綜合報導〕日本東京大學學者松田康博昨天凌晨重開臉書，談「被遲到事件」，接受韓市府說明與道歉，希望此次風波到此告一段落。

高雄市長韓國瑜六日會見日本學者訪問團，卻自豪向媒體說「我等了日本人二十五分鐘」，遭訪問團召集人松田康博在臉書打臉，澄清是高市府臨時改地點，還直指「難以理解韓市長及其團隊作風」，引發許多網友在松田的臉書留言，替台灣致歉，但也引來不少韓粉留言謾罵，松田康博前天傍晚關掉臉書，直到昨天凌晨重開臉書並發文。

松田康博將此一事件定調為在高雄市發生所謂的「被遲到事件」，非常多台灣人民關心，他對此表示深切的謝意。他表示，韓市長的競選團隊在當晚向他們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫他們不要太早到、沒有給他們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤，湊巧的串在一起，希望此風波到此告一段落。

松田康博說，他們都是長年以來研究台灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心台灣，最後「祝福台灣，祝大家平安！」

對於這起事件，行政院長蘇貞昌昨天受訪表示，大家應該知道國際在評斷每一件事都會影響到台灣的形象，做事總要有個標準，不要鬧到變成國際笑話。

韓國瑜昨天到新北市拜廟時重申，日本學者絕對沒有遲到，是因為地點調整、更換才造成誤會，未來接待外賓的程序會再檢討，感謝日本兩岸關係小組來高雄訪問，未來希望還有合作交流的機會。

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