郭參選之影響評估 國民黨人士︰三腳督未必不利韓

2019-09-09

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘獨立參選態勢明顯，國民黨內部對於郭參選有諸多討論。有一派認為，在一對一對決的情況下，高雄市長韓國瑜未必有優勢；若「三腳督」，韓反倒能殺出一條血路，郭出馬參選未必不好。

國民黨面臨郭台銘出走的分裂危機，在一開始韓國瑜民調優勢下，黨內憂心郭台銘的出走將會帶走藍營選票，黨內積極聯繫郭，力求進行整合，與民進黨一對一對決，在蔡英文總統施政不滿意度大於滿意度的情況之下，國民黨認為一對一對藍營有優勢。

近一個多月來，郭台銘參選態勢已成，韓國瑜民調逐步下滑，韓與蔡一對一甚至也沒有優勢，引起藍營焦慮，但韓陣營內部卻評估，也許「三腳督」並非不好的狀況。該理論基礎為，「鋼鐵韓粉」樂觀看來至少三成，在三強對決下，只要能再爭取一成支持，就會當選；若一對一，就必須再爭取兩成以上，對於支持者擴展性較低的韓國瑜來說，挑戰反而更大。

「三腳督未必不利」的說法在黨內蔓延，也讓部分黨內人士懷疑，國民黨口頭上說積極整合，但卻似乎期待郭台銘出來選，反而有利選情，沒有積極挽留郭。

另有人認為柯參選才有利藍

黨內人士憂心，郭台銘與台北市長柯文哲的選票來源不同，若「三腳督」的第三腳是柯文哲，藍營才是有利，因為柯的支持者偏淺綠，郭台銘偏淺藍，柯就算挺郭，柯粉的選票也無法完全轉移去郭身上，恐怕會轉給蔡英文，加上郭對藍營挖牆腳，恐怕傷害的還是藍營選情。

有藍營新生代人士透露，一些藍營青年無法接受韓國瑜當總統，偏向挺郭台銘。這些青年認為，就算郭被開除黨籍又如何？蔣介石也被開除過黨籍，只要郭能夠贏得勝選，歷史由勝者書寫，國民黨還是必須和郭合作。

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