韓新北造勢 台上喊團結 背後暗潮洶湧

2019-09-09

朱侯未到場 郭蓄勢待發 韓秀陸軍 杜絕「換瑜」可能

〔記者林良昇、賴筱桐、周湘芸、陳心瑜、邱書昱、蘇孟娟、張議晨／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨前進新北舉行首場大造勢，上演藍營大團結戲碼，但新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫都未到場，黨內分裂疑慮仍未消除，加上參選意願強烈的鴻海創辦人郭台銘持續在藍營內部「招兵買馬」，儘管韓國瑜與國民黨主席吳敦義等人公開高喊團結，但檯面下卻是暗潮洶湧。

韓國瑜回防故鄉新北市，除走訪新北市的五座宮廟，並舉辦黨內總統初選結果出爐後首場大型造勢活動。吳敦義、前總統馬英九等人到場力挺，展現藍營大團結氛圍，不過在郭台銘、前立法院長王金平可能出走，侯友宜、朱立倫未到場下，分裂陰霾仍未解。

韓再喊話 盼郭留在黨內

韓國瑜受訪指出，國民黨一定要團結，團結不到最後關頭，絕不輕言放棄，希望郭台銘和其他菁英留在黨內。吳敦義在造勢大會上，數度向現場民眾喊話，韓成為國民黨參選人經過非常多關卡，希望大家要團結支持，讓他當個好總統。

黨內人士表示，就算韓國瑜民調下滑，仍有一大批「韓粉」支持，這批韓粉在黨內初選結果出爐後，就沒有機會再現身造勢場合，「悶太久了」，新北造勢也是韓粉大規模出來透氣的機會，而且韓陣營也急需向藍營內部展現陸軍實力，杜絕「換瑜」可能。

韓粉過去以打電話、灌爆臉書向黨內施壓「出征」而著名，據了解，這次在新北的大造勢之前，不少韓粉就重操舊業，向國民黨立委施壓，要求出席新北造勢或在臉書上貼文宣傳造勢，否則揚言拒投，讓尋求連任的黨籍立委備感壓力。

黨內人士觀察，依照過往經驗，在韓國瑜不順或遭到風波時，韓粉就會打電話到立委、議員等民代辦公室反映，向內部施壓團結，但在黨內總統初選結束後，這些韓粉電話明顯減少，因為韓剛贏得總統初選，民調仍穩定領先，屬於順風，不過郭台銘可能脫黨參選，加上韓國瑜民調下滑，韓近期氣勢逆風，韓粉侵略性就十分明顯，「關切」民代的電話就逐漸多了起來。韓粉做法反映藍營內部焦慮，顯示藍營分裂難因造勢而緩解，仍是暗潮洶湧。

吳：不可能讓每個人都去選

國民黨主席吳敦義昨到台中參加活動時指出，選總統只有一個人，「不可能讓每個人都去選」，對於有人可能會去走不同的路，吳強調還在努力中，各種分裂都希望把它弭平。

迎韓上台 主持人打斷馬演說

對於郭台銘可能參選，前總統馬英九昨在宜蘭出席活動時受訪表示：「他（指郭台銘）應該知道怎麼做。」不過昨晚馬幫韓國瑜站台演講時，由於韓國瑜即將上台，主持人打斷馬的談話，場面有些尷尬。

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