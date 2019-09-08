2019-09-08

記者鄒景雯／特稿

撥亂反正、重返執政，是這次國民黨迎戰總統大選的訴求，要撥什麼亂？言下之意想必是民進黨之亂。亂者，改變既有的秩序，卻未建立新的秩序，是謂也。國民黨這順口溜能否引發足以致勝的選民共鳴，作為對照組的自己，很關鍵。

民進黨在亂什麼？設身處地幫國民黨及其支持者細數，這些年鬧得比較大的前三位，應該包括黨產被充公、年金改革，再外加一個同婚。如果二○一六年是國民黨執政，這三件事相信不會發生。但是這三個改變是改革，還是亂？社會上的保守勢力與求新的力量，肯定是不同感受，這是文明世界的常態。如果以上是亂，那麼要反成什麼樣的正？國民黨必須進行充分的詮釋，才能促成選票轉移。

現在率領國民黨在為大家描繪未來願景的是韓國瑜。韓總去年十一月地方選舉透過得票證明多數的高雄市民希望改變，也就是國民黨所謂的成功撥亂，如果在明年一月十一日之前，高雄市的治理讓全國民眾看到了反正的曙光，國民黨可以大聲說「同理可證」，全國也要隨著高雄的腳步擴大規模撥亂反正，確實有助於其重返執政。

然而，八個多月過去了，高雄建設的方向似乎並不是這麼回事，撥亂之後，似乎更亂，韓國瑜這三個字居然從專有名詞變成代名詞。例如最近發生的諸事，段宜康說柯文哲是「會讀書的韓國瑜」，沒有一個壞字，柯Ｐ立即為之大怒，會讀書有什麼不好？顯然重點在韓國瑜，他甚至進而採取株連他人的反擊，不論是「不會讀書的韓國瑜」，或「比較肥的韓國瑜」，雖然前面都使用了負面形容詞來加重程度，但他本人與不少閱聽大眾聽來，顯然認為後面的代名詞，貶損意圖同樣具有報復的「快感」。這是怎麼一回事？

撥亂之後沒有反正，還有更大一段鬧劇，那就是事後強調等了日本訪客廿五分鐘的事件，被迫要澄清不是遲到的日本學者的臉書，由於受到上萬韓粉的留言攻擊，昨天已遭到關版，失去使用功能，成了雙重的受害者。第一次的加害若是無心，第二次的加害則是有意，這說明韓流是亂流、還是大家期待的主流？

撥亂反亂，如何說服大家提早政黨輪替？其實不只外界納悶，國民黨內自己都無法全黨內化，榮譽黨員郭台銘已經表態他正準備參選二○二○，倘使現在韓總的聲勢繼續如日中天，郭董是不可能這麼乾脆，九月就掀牌，認為彼可取而代之的。

韓總今天要到新北市舉辦撥亂反正造勢大會，事態發展到這個地步，國民黨爆發韓郭內亂，確定亂上加亂，論輕重緩急，可得想清楚說明白，現在究竟要先撥哪個亂？

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