郭向藍委釋善意 盼組執政聯盟

2019-09-08

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選總統，傳出郭派人向國民黨立委釋出善意，盼組「執政聯盟」，避免當選後朝小野大。不具名立委昨天證實接獲聯繫，並表示，不管選不選總統，郭都打算在藍營維持影響力。該立委也盼黨中央寬容，不要強迫黨籍立委打壓郭台銘，畢竟在不少選區，韓粉、郭粉的票都必須爭取才能勝選。

國民黨︰堅信藍軍與韓團結一致

國民黨文傳會代理主委程美華對此表示，國民黨無法對於尚未發生的事情，給予任何評論，但堅信所有藍軍立委參選人會與總統參選人韓國瑜團結一致。程還說，相信擁有世界級企業主聲譽的郭台銘必定具有智慧，做出最佳抉擇，不會受到政客的左右。

知情人士則說，郭台銘雖然還沒決定要不要參選，但已透過各地的卸任立委或共同友人居中聯繫，爭取在明年選戰友善互動，不要打壓郭的組織，盼組成「執政聯盟」，讓郭當選後能凝聚國民黨、台灣民眾黨與其他小黨勢力，掌握國會多數，避免落入朝小野大的困境。

知情人士表示，郭台銘鎖定的對象為雙北的國民黨立委，因為這群立委比較沒有地方包袱，也有理念合作的空間，但立委們幾乎都態度保留，畢竟國民黨已自提參選人，就怕被韓粉貼標籤，選情會更慘。

不具名立委指出，郭台銘就算不選總統，明年大選還是會支持藍營立委選舉，藉此維持影響力，尋求國民黨立委私下支持也很正常。這位立委透露，郭至今還在思考，若沒把握贏就不會出手，否則花了一堆資源又背負罵名，很划不來。

另有黨內人士抱不平說，韓國瑜聲勢直墜勢必影響立委選情，且藍營仍有不少支持郭台銘的人，尤其對部分艱困選區立委來說，郭粉也是必須爭取的票源，希望黨中央不要過度強迫黨籍立委一定要PO臉書支持韓國瑜、幫忙辯護甚或攻擊郭，應尊重每位立委的選戰策略，否則總統、國會的選情可能雙輸。

根據「一○九年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，黨員不得有為非國民黨提名（徵召、核准）的候選人公開站台、動員掃街以及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務，競選活動期間不得有違反黨的政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為；如果只是如傳聞郭台銘與藍軍立委參選人私下合作、公開不出惡言，不用公開表態、站台，除非國民黨握有雙方合作明確事證，否則很難動用黨紀大刀。

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