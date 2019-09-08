郭會日媒︰正準備參選總統

2019-09-08

初選失敗後首次表態 強調當選絕對保護台灣

〔駐日特派員林翠儀、記者張慧雯／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘七日在台北接受日本駐台記者聯訪時，首次表明參選總統的意願，郭表示，「我正在準備，正在做最後階段的思考」。包括日本經濟新聞和產經新聞均報導指出，郭台銘很可能以無黨籍身分參選，並於十七日向中選會申請為總統選舉被連署人期限截止前做出最後的決定。

談與中國高層「具有信任關係」

產經報導指出，郭台銘在今年七月參加國民黨黨內初選失敗後，首次表明參選總統的意願。訪談中郭不斷重申，「一旦當選總統，當然要保護台灣」。他還主張「中國和台灣是兩個獨立的政體」、「（中國）相信我不會走台獨路線，雙方相互信任」，對於改善與中國的關係充滿自信。

日經報導指出，郭台銘強調對中國經濟的貢獻，還說他與中國國家主席習近平等中國高層「具有信任關係」。在美中對立之際，台灣周邊軍事活動增加，郭台銘表示憂心，並批評蔡英文政府沒有與中國的溝通管道非常危險。

報導指出，香港「逃犯條例」修正案引發激烈抗議，也提高了台灣民眾對中國的警戒，郭台銘與中國的親密關係，可能不利於他的選情。對此，郭台銘表示，他只要當選總統絕不會對中國屈服，絕對會保護台灣，維持台灣民主自由的生活是必要的。

對日關係方面，郭台銘提到二○一六年購買夏普一事，「如果（鴻海）沒有投資，（夏普）早就倒了」，強調他對日本的貢獻。他還表示，自己是最理解日本的一個，試圖與朝野兩黨總統參選人做出區別。

蔡沁瑜︰郭沒有退回榮譽黨員狀

此外，郭台銘何時宣布參選總統引發外界高度關注，國民黨員更是連連砲轟，更傳出郭董可能退回榮譽黨員狀。永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨日接受聯訪強調，「沒有退回榮譽黨員狀這件事情」；對於郭董是否會參選，她說：「目前還在思考，十七日前會宣布。」

蔡沁瑜也說，郭台銘六日晚間與日本東大學者餐敘，賓主盡歡，主要針對如何幫助台灣弱勢族群一事進行交流，也對兩岸關係與台灣選舉相關議題交換許多意見；至於郭董臉書提到「準時到達」，沒有針對或影射任何人，只是給自己的提醒。

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