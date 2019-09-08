撐香港最好方法 蔡英文：守護好台灣民主自由

2019-09-08

〔記者蘇金鳳、蔡政珉、陳鈺馥、彭琬馨／綜合報導〕總統蔡英文的全國青商會後援會昨日在台中市競選總部成立，蔡英文表示「再給我四年」，只要她當總統，一定會守護台灣的主權和民主自由的生活方式；她也強調，很多人擔憂香港民主的未來，而台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

全國青商會後援會成軍

全國青商會昨在蔡英文台中市競選總部舉行後援會成立大會，是全台第一個民間團體為蔡英文舉辦的造勢活動，蔡英文及民進黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人均出席。

蔡英文表示，請大家再給她、所有民進黨提名及戰友四年，讓立委全部過關。她強調，香港過去很長一段時間是亞洲最自由的市場，但最近的狀況，很多人擔憂香港民主的未來，台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」，二○二○台灣要贏，讓總統勝選、國會過半。

對於國民黨主席吳敦義日前批評蔡英文是「最大咖的中共代理人」，國民黨更發新聞稿指出蔡「以獨引統」，蔡昨天回應，吳的說法不是先天上有偏見，就是有政治操作意圖，當中國步步進逼而台灣步步退讓，相信台灣人無法接受，恐將也導致退無可退，面對國家主權等相關議題必須要團結，「利用此議題貼標籤是不好的」。

競選口號 「2020台灣要贏」

此外，尋求連任的蔡英文總統競選訴求「2020台灣要贏，Let’s Win!」主視覺曝光，以「翡翠青」及「緋紅」做為雙主色系，並搭配代表台灣的「大地綠」。蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄昨表示，用代表台灣人民質樸的「翡翠青」，帶有女性溫和特質的「緋紅」，以及搭配代表台灣的「大地綠」做為輔助色，意味著在守護台灣、台灣要贏的陣線上，台灣人民支持與蔡總統的領導，都是不可或缺的力量。

蔡總統昨晚出席中華文化總會在台北賓館舉辦的「藝文聯誼茶會」時，被問到「2020台灣要贏，Let’s Win!」的看法，蔡總統笑稱，「很好啊」。

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