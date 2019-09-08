曾榮獲WDC個人賽第四名 蘇祈麟：盼同袍明年奪下佳績

2019-09-08

〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部明年將首度組團赴美參加世界儀隊錦標賽（WDC）團體賽，前海軍儀隊上兵蘇祈麟去年代表國軍勇奪個人賽第四名，他昨天表示「很開心」，去年因為國軍沒有參賽前例，他沒有同袍互相打氣、也沒有足夠的訓練時間，現在國防部愈來愈支持同袍們參賽，相信大家更可以專注在訓練上，全力為國爭光。

明年也會參賽 帶學弟吃好料

已經退伍的蘇祈麟去年曾代表我國三軍儀隊參與WDC個人賽，並以獨到的「矇眼操槍」神技博得滿堂彩，最後拿下該賽事第四名及創辦人特別獎，並獲蔡英文總統接見表揚。

蘇祈麟昨回憶，當年其實是自己想要報名該項賽事，但因為沒有參賽前例，加上我國軍人穿著軍服踏入美國領土，可能會遭中共打壓，因此國防部起初並不十分支持，直到預定出國日前幾天，允許出國的文令與預算才全部到位，只有他是以公務預算赴美，五名親友都是自費隨行。

蘇祈麟表示，當年缺乏資源，必須自己處理相關事宜，經常有孤軍奮戰的寂寞感，而且也因為這項賽事不算在任務內，必須自己抽出時間訓練，現在國防部願意支持更多國軍好手參賽，就能有更充分的時間訓練，他感到很開心，也希望國軍好手們能在明年奪下佳績。

蘇祈麟指出，退伍後仍持續做儀隊推廣，包括深入學生儀隊教學及協助偏鄉引進國外用槍，明年他也會參加WDC，很期待能遇到同袍、學弟，屆時除分享參賽經驗，也想帶他們去吃好料，未來則希望能栽培出更多民間操槍好手，一起出國爭光。

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