世界儀隊錦標賽 我三軍儀隊以國名參賽

2019-09-08

〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部三軍儀隊繼去年、今年各派一員參加世界儀隊錦標賽（WDC）個人賽後，軍方昨證實明年將擴大規模，首度以中華民國三軍儀隊名義組團赴美參加團體賽。國防部發言人史順文強調，希望透過參與相關賽事，讓世界看見中華民國與訓練精良的國軍，盼國人能給予國軍支持。

明年組10人團 遠征邁阿密

據了解，去年我國由現已退伍的海軍上兵蘇祈麟赴美參加WDC個人賽，是首次有三軍儀隊隊員穿著正式軍服參與國際賽事；蘇當時不但以「矇眼操槍」絕技勇奪個人組第四名及創辦人特別獎，在操槍結束後高喊的一句「I love you, Taiwan!」更是讓不少國人為之動容。

有了蘇祈麟的前例，今年國軍再派出空軍儀隊下士黃士宸參賽，雖然黃在出賽過程中意外掉槍、劃傷虎口，但仍忍痛完成各項高難度動作，最後獲得第九名成績。

國防部三軍儀隊大隊長牛光榮昨透露，有了前兩屆賽事的經驗，軍方決定明年要擴大參賽規模，三軍儀隊將於明年五月組成十人團隊遠赴美國邁阿密參賽，且除了蘇、黃比過的個人組，還將首度挑戰雙人組比賽。

牛光榮指出，十人代表團會包含七名選手、一名領隊、一名教官兼防護員及一名隨行翻譯，名單預定於今年十一月進行評選。

對於外傳這是首次以「中華民國國防部三軍儀隊」名義參賽，牛光榮則澄清，前兩屆賽事就是用國防部三軍儀隊名義參賽，用的也都是公務預算，只不過以往均是國軍儀隊成員個人出賽，而明年是首度加碼報名雙人組賽事。

史順文強調，該項賽事並非美國官方單位舉辦，無論是否為官方賽事，只要國軍官兵願意參與國際比賽來增加國家能見度，國防部都給予肯定。

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