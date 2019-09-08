李婉鈺選立委 北市第一選區掀4女之戰

2019-09-08

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕新北市前市議員李婉鈺昨天以一身漫威電影「驚奇隊長」裝扮，與選戰團隊組成「復仇者聯盟」，宣布以無黨籍身分轉戰台北市第一選區（北投、天母）立委，挑戰現任民進黨立委吳思瑤、國民黨提名現任市議員汪志冰，如果市長柯文哲指派幕僚黃瀞瑩參選，這一選區變成「四個女人的戰爭」。

吳思瑤︰以不變應萬變

面對李婉鈺有備而來，吳思瑤表示，希望選舉是正能量的擴散，如果是個人的情緒或復仇的想法，這對選民不公平，她以不變應萬變，希望選戰比的是能力、專業，四年前她扳倒丁守中，這些年有紮實的問政表現，今年的選舉狀態就是「亂」，但她有信心繼續守護新政治的價值。

汪志冰︰地方經營已20年

汪志冰說，她有四屆議員加上國大代表的歷練，在地方經營廿年，現在選民眼睛與腦子是雪亮的，不是那麼好騙，有人拋短線趁選舉出來，這都是假動作，與她穩紮穩打在地經營不同。

市府副發言人黃瀞瑩表示，民眾黨的成立還要一段時間，是否參選，之後再做討論；至於李婉鈺來「復仇」，黃認為，身為參選人還是要告訴民眾，可以為地方做什麼事、最大貢獻是什麼，這才是最重要的。

李婉鈺昨在北投市場外，宣布以無黨籍參選下屆立委，沒找任何政壇大咖站台，她直言參選原因，一為北投復仇，因北投人被當成台北次等公民，而自己是藍綠惡鬥犧牲者，所以也為藍綠惡鬥氛圍所犧牲的民眾復仇。

各界關注李婉鈺會不會與民眾黨合作，她表示，她不是一個聽話的人，有些政策如「兩岸一家親」就沒辦法接受，畢竟她是民進黨出身，希望尊重台灣人的主權。

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