《台中》呂崇民之父辭世 蔡英文弔唁

〔記者許國楨／台中報導〕台中群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震，本月3日中午於西區老家自宅安詳辭世，享耆壽98歲。呂老先生是中部地區知名銀行家，也是建築界元老，為人誠信正直，深受企業界及地方各界敬重，事業有成不忘投入社會公益。
總統蔡英文昨天下午由總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同，向呂崇民及家屬表達慰問、哀悼之意；蔡英文並在追思佛堂呂國震老先生的生平介紹牆駐足多時，特別推崇呂老先生誠信精神與熱心公益、幫助弱勢之義舉。
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〔記者許國楨／台中報導〕台中群園事業機構董事長呂崇民的父親呂國震，本月3日中午於西區老家自宅安詳辭世，享耆壽98歲。呂老先生是中部地區知名銀行家，也是建築界元老，為人誠信正直，深受企業界及地方各界敬重，事業有成不忘投入社會公益。
總統蔡英文昨天下午由總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同，向呂崇民及家屬表達慰問、哀悼之意；蔡英文並在追思佛堂呂國震老先生的生平介紹牆駐足多時，特別推崇呂老先生誠信精神與熱心公益、幫助弱勢之義舉。