軍校招募 士官二專班唯一未達標

2019-09-07

〔記者黃欣柏／台北報導〕蔡英文總統昨出席三軍士官學校聯合開訓典禮，親自擊鼓及領讀士官信條，為未來的國軍士官幹部打氣。然而，根據國防部最新提出的「五年兵力整建及施政計畫報告」，士官二專班是目前各軍校與招募梯隊中，唯一無法達成招募目標的班隊。

獲得率僅75％ 士兵轉服士官填補

根據國防部統計，今年正期軍官班一共招募一七九六人，獲得率達一一一．三％；大學儲備軍官訓練團也招募了九○二人，獲得率達一二八．九％；中正預校國中部招生二五○人、高中部招生六○○人，獲得率也都達到一○○％；唯獨士官二專班招得一五一五人，獲得率僅七十五．○七％，成為唯一未達標的班隊。

對於士官二專班招募狀況不佳，國防部表示，士官二專班主要以培養高素質、長役期的士官幹部為主，今年該班隊的招募獲得率雖僅七成五，但因今年迄今有三九九○名志願役士兵轉服士官，再加上專業士官班的人力，已足夠填補二專班短缺的人數，目前國軍士官編現比達八十二％，可滿足作戰需求。

國防部強調，為讓志願役人力達到九十％目標，軍方每月均會開會檢討各班隊執行成效，在同仁努力之下，近年志願役人力編現比持續提高，從二○一六年初的七十四％一路成長到今年八月的八十四．五％，估計明年底就能達標，後續將遵照「退補平衡」、「質量並重」等政策，持續強化各項招募作為。

對於士官在部隊的定位，軍方官員指出，士官幹部除了對上要能達成長官交付的任務，也要能發揮對下的統馭能力，尤其士官和需要定期輪調歷練的軍官不同，其價值在於各項專業技術的傳承，以及長期於部隊中累積的領導管理能力，軍官要快速掌握部隊狀況，需要仰賴優秀的士官幹部協助。也因此軍中常有人說：「一個連隊強不強，看士官就知道！」

軍方官員指出，過去因大部分士官的學歷遜於軍官，加上階級、待遇相對較低，其重要性經常受到忽視，近來政府已積極推行精進士官制度，並積極招募。

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