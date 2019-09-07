庶民參選？ 韓國瑜遭爆疑似住過總統套房

2019-09-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委擬參選人吳佩蓉昨表示，韓國瑜政治獻金支出明細中，膳宿費合計高達九十四萬七千餘元，其中一筆四萬三一五九元紀錄、疑似住過台北萬豪酒店總統套房？與他自己標榜的節省克難有雲泥之別，且是庶民住不起的。

吳佩蓉踢爆一筆四萬餘元 疑總統套房費用

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉昨踢爆，指出高雄市長韓國瑜競選期間膳宿費高達九十四萬餘元，其中令人起疑的是一筆一○七年十一月十七日、台北萬豪酒店四萬餘元住宿費，因為萬豪頂級總統套房打折恰是這個價格，「九十四萬元膳宿費和這筆一晚四萬多住宿費，這是庶民住不起的啊！」

韓競辦：膳宿費符合規定、會計師認證

韓國瑜競選辦公室則聲明，膳宿費為助選貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定及會計師認證。

政治獻金膳宿費逾94萬 蓮潭會館佔80萬元

吳佩蓉指出，韓國瑜政治獻金膳宿費九十四萬七九二五元，其中蓮潭會館佔八十萬元，高居第一，十一月二日和十二月廿日各有一筆超過廿萬元費用，十一月十七日則有一筆入住台北萬豪酒店紀錄，金額四萬三一五九元，排名第二，第三名則是Hotel Dua，九月廿日消費兩萬八八五元。

她進一步調查，蓮潭會館位於左營，雖有提供軍公教優惠，但最簡易房型一晚要價一千六百元，八十萬可住將近一年半，台北萬豪酒店屬五星級飯店，最便宜房型一晚五千五百元起跳。

最有趣的是，萬豪頂級總統套房一晚「恰好」四萬七千元，打個折和十一月十七日住宿費相去不遠，而一般飯店是check out才開發票，巧的是十七日前一晚十六日，李佳芬就在台北跑行程、接受飛碟電台唐湘龍專訪！

吳佩蓉指出，這筆住宿費一晚四萬多，李佳芬又恰巧在台北，韓國瑜有必要說明，這筆是不是住了萬豪的頂級總統套房！如果是，那麼就是用庶民形象欺騙社會了！

競選時聲稱長期窩居黨部辦公室小房間

吳佩蓉認為，韓國瑜競選期間一直稱自己窩居在黨部辦公室小房間，多次在小房間內開直播，與粉絲分享生活點滴，如果韓國瑜簡樸成性，那麼究竟是誰入住高雄、台北這些高檔旅店？

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