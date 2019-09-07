三帥對決? 民眾黨鎖定何景榮選北市第三選區

2019-09-07

〔記者陳璟民／台北報導〕外傳台灣民眾黨鎖定逢甲大學助理教授、台灣與印尼「新二代」何景榮，代表出征台北市立委第三選區（中山、北松山），與國民黨立委蔣萬安、民進黨徵召參選人吳怡農拚戰，被形容為「三帥對決」？對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲昨主持中正社會福利綜合大樓開幕典禮後受訪，證實與何私下談過，認為何的學經歷、講話談吐ＯＫ，三帥對決「那也不是壞事」。

柯文哲說，內政部核准民眾黨組黨後，還要開帳戶，再去監察院確認、法院公證，法律程序還沒有走完，真的要選立委，正式提名，要等組黨的法律程序走完再來宣布。

媒體也詢問，柯文哲曾指年輕幕僚比較不會握手（指拜訪基層及互動），不想選立委等，但市府顧問蔡壁如前晚帶著幕僚群到天母三玉宮拜拜、走基層訓練，連市府社會局機要蔡宜芳、市府副發言人戴于文都去，「你希望蔡宜芳選哪一區？」柯回應，她（蔡宜芳）有要選哪一區嗎，有嗎？他不曉得；關於蔡壁如是不是當母雞在訓練年輕幕僚？柯說「唉呦，這個，看著辦吧」。

至於市長室秘書劉嘉仁約莫一個月就獲拔擢轉任市府顧問，被質疑在幫柯文哲跟各地宮廟協調、安排下鄉參訪，將市政資源當作民眾黨的資源，是政治酬庸。

對此，柯表示，任命要有任命資格，市府顧問比較像市長的機要，市長要應付全台各地邀約訪問，還是要有人處理，而每個人因為有其工作專長，才會來市政府，市府顧問是比較接近市長機要，第一是他的任用資格有沒有問題，第二是他是否有在工作，如果領薪水卻沒有在工作，這樣就不對。

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