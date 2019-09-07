蔡英文台中拜廟 力挺莊競程前進國會

2019-09-07

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文昨參拜大坑聖壽宮，受到信徒熱烈歡迎，蔡英文一路拉抬民進黨甫徵召的第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，頻頻豎起拇指稱讚「這個少年人不錯」！還喊出「莊競程過關，國會就過半，要一起拚過半」。

蔡英文到聖壽宮參拜，先讓莊競程致詞，過程頻頻點頭稱是、拍手、比讚，自己談話的前大半段也全為莊競程助選，「這個年輕人也要拜託大家！」由於市長盧秀燕原是該區立委，現在推沈智慧接棒，一直是民進黨艱困選區，看得出蔡英文對此區的重視。

莊競程是交大生醫副教授，素人參選，蔡英文喊話「給他時間，一定做一個很好的立委」，並說他的專業是醫學工程，是國家發展的重要產業之一，五加二產業就有生技醫療，強調立委需要專業，希望選民給年輕人一個機會。

蔡英文也細數自己的政績，一開始雖面臨改革陣痛期，但台灣經濟穩定成長，今年五月最大減稅，經濟成長也是四小龍第一，強調做得好，船長不能換人，「再做四年，台灣一定脫胎換骨」。

莊競程致詞時顯得生澀，看到蔡英文就說「太緊張了，我最敬愛的總統」，逗得蔡英文大笑，莊競程也用自己的名字高呼口號「有志者事竟成」！他說他是本土博士，是教授也是科技人，「很滿意現在的工作，但當國家有需要時，就要站出來服務」，他話鋒一轉「這要維護國家主權、民主自由才做得到，必須抗中保台」，呼籲「立委要過半，北北屯艱困區只要拚得過，翻轉北北屯」！

另外，蔡英文昨也參加台灣手工具工業公會會員代表大會，她表示，手工具機今年上半年成長五．五％，對台灣經濟有很大貢獻，面臨美中貿易戰，有此表現很令人敬佩，此時正是加碼投資台灣的好時機，政府會跟業者站在一起。

蔡英文致詞時先說自己是汽車修理廠長大的孩子，最常看到螺絲起子、鉗子、扳手等，工具機的敲敲打打是生活經驗。此番言論拉近與在場業者距離，公會理事長游祥鎮會後還贈送蔡總統鹿造型鉗子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法