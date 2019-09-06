黃之鋒：盼香港能像台灣民主選舉

2019-09-06

訪台結束返港 籲月底全球大串聯挺港爭自由

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕香港眾志秘書長黃之鋒結束訪台行程，昨晚搭機返港。他在桃園機場受訪時表示，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有一天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

香港未來港人決定 而非北京操控

他在登機前表示，這次來台與民進黨、國民黨、時代力量的立委交流時，特意強調香港的抗議活動不僅是要爭取台灣政界的支持，也希望台灣人能夠支持香港民主選舉，「讓香港人用選票選我們的政府，選我們的特首，香港的未來應該是要香港人決定，而不是由北京操控。」

黃之鋒感謝民進黨等單位的安排來台，雖然無法在三天內做很深度的交流，但相信本月廿八、廿九日的抗議活動中，香港、台灣、還有世界不同地方的人都會支持香港、捍衛民主自由，也希望台灣的朋友可以參加。

五大訴求缺一不可 港人持續抗爭

黃之鋒提到，有關於香港人以後來台灣就學、簽證措施，陸委會將進一步強化現有的安排，希望對未來來台的香港年輕人有更多的照顧。

對於香港特首林鄭月娥撤回逃犯條例，是以退為進來塑造反送中抗議群眾港獨形象，黃之鋒重申「五大訴求，缺一不可」，不會理會北京的抹黑，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有一天讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

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