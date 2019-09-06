藍營抹黑氣爆善款 陳菊提告捍衛清白

2019-09-06

〔記者王榮祥、陳昀／綜合報導〕總統府祕書長陳菊昨透過臉書指出，願窮盡一切力量，捍衛個人與團隊的清白，對藍營一謊接一謊抹黑、消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，決定提告。

批藍營選舉操作「一謊接一謊」

陳菊指出，近日來韓國瑜競選辦公室及國民黨立委參選人，屢屢指控她及前市府團隊挪用氣爆善款，不但沒事實根據，甚至是烏龍爆料的選舉操作，對這種消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，決定循法律途徑來遏制惡質歪風。

陳菊點名國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人，將在收集相關事證後，委請律師正式遞狀提告。

陳菊強調，高雄氣爆善款核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人、或市府的小金庫！

過去五年來，氣爆重建工作及善款運用一直受到社會大眾高度重視，她在高雄市長任內也要求市府團隊須用最高標準要求自己，如期如質完成災後重建。然而，從去年市長選舉開始，某些政治人物就把氣爆意外當提款機，一再在高雄人傷痛上撒鹽，散播各種扭曲事實的謠言來抹黑她和前市府團隊，以獲取個人及所屬政黨政治利益。

陳菊表示，她願尋求法律調查、正式提告，以正視聽，也請韓國瑜市長及其所屬政黨、競選團隊，勿為自身政治利益，破壞政府信任基礎與體制，早上假揭弊、下午移送帶風向、晚上特定媒體造謠的三部曲，一定得遏止。

許淑華、陳麗娜：一起釐清事情真相

立委許淑華、高市議員陳麗娜透過韓國瑜競選辦公室聯合聲明指出，兩人跟陳菊前市長一樣，只想釐清事實的真相，也如民眾所說的，陳菊前市長，寫那麼多，也寫好幾篇了，不如好好拿出證據去證明自己所言不虛，人民的愛心捐款，如何花用？如何報銷講清楚就好。

聲明強調，氣爆善款應該是要用在災民、災區身上吧？絕不會讓可貴無私捐款人的善款，淪為濫用、愛心被糟蹋，呼籲陳前市長，與他們一起釐清事情的真相。

曾銘宗：發言皆可受公評

被陳菊點名的立法院國民黨團總召曾銘宗表示，他的發言皆可受公評，並痛斥這是執政黨對在野黨的極度不尊重，開議後將不再與民進黨合作。

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