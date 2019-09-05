退撫基金收益僅2％？ 李逸洋︰韓朱都講錯

2019-09-05

平均年收益率為3.32％

〔記者劉力仁／台北報導〕年改釋憲文出爐後，反年改人士批公務人員退撫基金管理不善，只好砍退休人員退休金因應國家財政危機；考試院副院長李逸洋昨天反駁，退撫基金從民國八十四年至今，平均年收益率三．三二％，距離每年四％收益率目標，約少賺五百四十二億元，相較年改之前潛藏債務二兆五千多億元，如同杯水車薪，外界指退撫基金管理不善，才須啟動年改，為不實之指控。

李逸洋身兼公務人員退撫基金監理委員會主任委員。他表示，高雄市長韓國瑜兩次誤指退撫基金年平均收益率只有二％，連具財經專業的前新北市長朱立倫也提二％，兩人都講錯，「希望韓市長往後第三次再指教退撫基金，不要再講錯」。

年改並非基金管理不善

李逸洋表示，從民國八十四年至今，退撫基金平均年收益率三．三二％，等於賺二六二八億元；退撫基金設定每年四％的年收益率，目前三．三二％尚有一段距離，從如果從八十四年至今每年都達到四％年收益率，換算迄今應賺三一七○億元，實際上賺二六二八億元，等於少賺五四二億元。年改啟動之前退撫基金潛藏債務高達二兆五千多億元，五四二億元僅佔潛藏債務二．一％，如同杯水車薪，外界指退撫基金管理不善只好啟動年改，為不實指控。

公務人員退休金制度從八十四年七月一日起採共同提撥制，由政府與公務人員共同撥繳費用建立基金，用以支付公務人員退撫經費，並在考試院下成立公務人員退休撫卹基金監理委員會與退休撫卹基金管理委員會二個機關。參加退撫基金人員計有公務人員、教育人員及軍職人員三類，整體參加基金人數超過六十三萬人。

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