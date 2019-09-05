南市第六選區╱國民黨提名洪秀柱 出戰王定宇

2019-09-05

〔記者施曉光、謝君臨、翁聿煌／綜合報導〕國民黨中常會昨日通過第十二梯次立委選舉提名名單，前國民黨主席洪秀柱確定代表藍營參選台南市第六選區，與現任民進黨立委王定宇對決。洪秀柱昨表示義不容辭，她代表國民黨到「很綠的台南」參選，就是不怕打仗、不怕犧牲，她有信心帶動選情及國民黨的士氣，在總統和立委選舉打一場勝仗。

洪︰有信心贏 王︰這是對一中同表的公投

王定宇受訪表示，對選民來說，目前無從檢視洪是否關心過東區及新豐區的選民或相關建設發展，唯一能檢驗的，就是洪的政治象徵「一中同表」，這是台南東區、新豐區對「一中同表」類似的公民投票，要讓選民清楚了解這張票的意義跟價值。

對於洪秀柱提及，台南是國民黨非常艱困的地方，但只要不怕犧牲、勇於接受挑戰，還是有相當信心；王定宇認為，來台南參選不用勇敢犧牲，台南是這麼美好的地方，只要誠實面對其所主張的「一中同表」就好了，洪在台灣已經是「一中同表」的代言人，而「一中同表」就是消滅中華民國，台灣香港化。

王定宇也說，洪畢竟是國民黨前主席，其資源、人力、物力應不虞匱乏，相關統媒一定也是鋪天蓋地跟著來，他不敢掉以輕心，自己唯一的依靠就是每天戰戰兢兢地跟選民在一起，好好打完這場選戰。他也說，在選區調整後，自己原本的選區被切掉廿三萬人口，補了十四萬全新的人口，台南東區也是藍軍最強的區，不能小看。

國民黨中常會昨日通過第十二梯次立委選舉提名名單，除洪秀柱外，中常會也通過中央提名協調小組建議，新北市第三選區不予提名，該選區藍營可望與無黨籍新北市議員李翁月娥合作。

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