北市第三選區╱吳怡農 蔣萬安 雙帥對決

2019-09-05

中執會通過六艱困選區提名

〔記者楊淳卉、陳昀／台北報導〕民進黨中執會昨通過六個艱困區域立委選區徵召提名，其中徵召新系大老吳乃仁姪子吳怡農參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，對決現任國民黨立委蔣萬安，「雙帥對決」受到矚目。吳怡農於中執會後提名記者會表示，蔣萬安是他尊敬的對手，但特戰的精神就是「勇猛頑強」，他會成為讓蔣也尊敬的對手。

吳︰尊敬的對手 蔣︰不敢大意

蔣萬安昨受訪表示，對於民進黨確定人選，他的態度仍是一樣，不敢大意，也從未絲毫鬆懈，將全力以赴爭取民眾支持，並期待一場正面的選舉。

民進黨中執會昨通過六個區域立委選區徵召提名，包括台北市第三選區徵召吳怡農，第六選區（大安）徵召律師謝佩芬；新竹縣第二選區徵召去年曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方；苗栗縣第二選區徵召前頭份鎮長徐定禎；台中市第五選區（北屯區、北區）徵召交大生醫工程系助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問，金門縣則不提名。

吳怡農表示，他將展開請益拜會之旅，並與相同理念的團體合作。特戰部隊退伍的他也說，蔣萬安是他尊敬的對手，但是特戰的精神就是「勇猛頑強」，他會成為讓蔣萬安也尊敬的對手，希望兩人的競爭為中山、北松山未來發展創造正向辯論，他會向大家證明他是最好的選擇。

蔣萬安受訪指出，每位對手都有他的個人特質，他都尊重，過去四年自己為地方民眾解決的問題，以及在國會問政、監督政府施政的表現，民眾都看在眼裡，也連續六會期被評鑑為優秀立委。

他強調，不管對手是誰，最後一個會期，他都會做好本分，為民喉舌，對選民是最好的交代，也是爭取民眾認同及支持的方式。

民進黨秘書長羅文嘉昨表示，黨部提名作業的期限是九月十八日前將七十三個區域立委選區全部就定位，不分區立委提名委員會則預計十月成立。

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