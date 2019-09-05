對抗中國資訊戰 學者：我方內賊太多

2019-09-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國受假訊息攻擊程度名列全球前茅，且中國對我「資訊戰」的打擊力度未曾減弱。台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋指出，我國因應「資訊戰」最麻煩之處，在於我國「內賊多到不可勝數」，因此消除外國勢力時，還須尋找台灣內部的「代理人」，我方應儘速統合各領域相關人才，才能對「資訊戰」作更有效因應。

須找出外國勢力「代理人」

長期關注「資訊戰」的沈伯洋昨應國防部智庫「國防安全研究院」之邀發表演說。沈表示，我國在中國資訊戰威脅下，為何仍得以生存？就是因中國內部發動資訊戰的單位眾多，未作整合，使我國尚有在夾縫中生存的空間。

沈伯洋說，中國眾多單位對我國進行各種滲透，對象包括退休軍公教人員、農漁會、社區發展協會、學校、宮廟等，尤其宮廟、里長與大學教授這三類值得嚴密關注；且因應資訊戰最麻煩的一點在於「我們內賊多到不可勝數」，有時「敵人就在本能寺」裡應外合，因此未來在消除國外勢力時，也須尋找我國的相關「代理人」，並整合各方研究所長，才能作有效因應。

沈伯洋說，就台灣而言，可探討去年高雄市長選舉，有研究發現，陳其邁在「耳機事件」後，Google搜尋「陳其邁」的前幾個頁面，多為中國內容農場製造、壽命有限的假訊息；而韓國瑜在選前YouTube繁、簡體字搜尋最頻繁來源地，皆不在台灣。

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