韓週日新北造勢 朱侯都不去

2019-09-05

〔記者洪定宏、葛祐豪、賴筱桐、何玉華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜預計本月八日在新北市舉辦總統選舉造勢活動，韓國瑜昨直播時，強調與朱立倫的溝通管道非常暢通，「熱線暢通，絕對沒問題，大家拭目以待。」不過，前、現任新北市長朱立倫與侯友宜都將缺席這項造勢活動。

朱赴日訪問 祝韓活動順利

朱立倫辦公室昨表示，朱立倫先前已於訪美時確定近期訪問日本的行程，因此無法出席此次九月八日造勢大會。對此，朱立倫已與韓國瑜通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席。

侯友宜昨重申，因為市政行程滿檔，他一定會去市政行程，一切以拚市政優先。

韓國瑜昨天接受媒體聯訪表示，他會誠摯邀請政治領袖、菁英與黨內先進，希望大家一起參與。韓國瑜昨天下午直播「黑韓無極限 公平正義是底線」第三集，呼籲支持者九月八日一起來新北市，把憂慮大聲喊出來，會發現支持韓國瑜的人並不孤獨。

侯重申市政行程很滿

侯友宜昨受訪說，八日當天的市政行程很滿，他要從早上八、九點跑到晚上十一、十二點，他強調，「我一定會去市政行程」，市民需要的是認真做事的市長，他會兌現自己對四百萬市民的承諾，永遠把市民擺第一。

侯表示，新北市黨部有告知他，韓國瑜八日要來三重區舉辦造勢晚會；媒體追問韓國瑜陣營有沒有主動聯繫？他回應「這不重要」，並說，韓國瑜比較辛苦，要拚市政還要忙選舉，真的很忙，要站在對方立場替人家多想想，給予包容、關心、體諒，這些都不是問題，大家都是認識的朋友，彼此互相關心、體諒、包容，才是做人最基本的禮貌。

對於國民黨新北市黨部主委李乾龍說侯友宜曾私下表態「一定會是最支持韓國瑜的人」，侯友宜昨天沒有否認或證實，他重申要靜下心來拚市政，別人的說法或想法他都尊重，沒有評論。

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