韓週日新北造勢 朱侯都不去
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2019-09-05

〔記者洪定宏、葛祐豪、賴筱桐、何玉華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜預計本月八日在新北市舉辦總統選舉造勢活動，韓國瑜昨直播時，強調與朱立倫的溝通管道非常暢通，「熱線暢通，絕對沒問題，大家拭目以待。」不過，前、現任新北市長朱立倫與侯友宜都將缺席這項造勢活動。

朱赴日訪問 祝韓活動順利

朱立倫辦公室昨表示，朱立倫先前已於訪美時確定近期訪問日本的行程，因此無法出席此次九月八日造勢大會。對此，朱立倫已與韓國瑜通過電話，希望活動順利，韓也清楚朱無法出席。

侯友宜昨重申，因為市政行程滿檔，他一定會去市政行程，一切以拚市政優先。

韓國瑜昨天接受媒體聯訪表示，他會誠摯邀請政治領袖、菁英與黨內先進，希望大家一起參與。韓國瑜昨天下午直播「黑韓無極限 公平正義是底線」第三集，呼籲支持者九月八日一起來新北市，把憂慮大聲喊出來，會發現支持韓國瑜的人並不孤獨。

侯重申市政行程很滿

侯友宜昨受訪說，八日當天的市政行程很滿，他要從早上八、九點跑到晚上十一、十二點，他強調，「我一定會去市政行程」，市民需要的是認真做事的市長，他會兌現自己對四百萬市民的承諾，永遠把市民擺第一。

侯表示，新北市黨部有告知他，韓國瑜八日要來三重區舉辦造勢晚會；媒體追問韓國瑜陣營有沒有主動聯繫？他回應「這不重要」，並說，韓國瑜比較辛苦，要拚市政還要忙選舉，真的很忙，要站在對方立場替人家多想想，給予包容、關心、體諒，這些都不是問題，大家都是認識的朋友，彼此互相關心、體諒、包容，才是做人最基本的禮貌。

對於國民黨新北市黨部主委李乾龍說侯友宜曾私下表態「一定會是最支持韓國瑜的人」，侯友宜昨天沒有否認或證實，他重申要靜下心來拚市政，別人的說法或想法他都尊重，沒有評論。

  • 國民黨總統提名人韓國瑜將於九月八日在新北市二重疏洪道舉行造勢晚會，身為「地主」的新北市長侯友宜被問到是否出席，強調自己一定會去市政行程，以市政行程為最大優先。（記者賴筱桐攝）

    國民黨總統提名人韓國瑜將於九月八日在新北市二重疏洪道舉行造勢晚會，身為「地主」的新北市長侯友宜被問到是否出席，強調自己一定會去市政行程，以市政行程為最大優先。（記者賴筱桐攝）

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