串聯第三勢力 王拋大聯盟構想

2019-09-05

納入郭、柯、親民黨等 共推總統人選 拉長戰線

〔記者陳昀／台北報導〕傳出國民黨立委、前立法院長王金平正籌組第三勢力「大聯盟」運作，納入藍綠以外的所有力量，共同推薦自己或其支持的人選角逐二○二○總統，也拉長戰線，不必急於十七日總統連署截止前掀底牌。不過，王金平昨天受訪表示，這是民間關心台灣生存發展的人所建議，因認為兩大黨都不值得信賴跟期待，但還未內部討論。

王：民間認為 兩大黨都不值得期待

「藍綠以外的勢力都要！」知情人士指出，大聯盟規劃納入鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨、新黨及國會政黨聯盟等勢力，只要藍綠兩黨以外認同「捍衛中華民國，保衛台灣主權」價值理念的政黨都可以「加盟」，也因為納入有「門票」的親民黨，「郭柯王」未必得在十七日中選會受理總統連署的期限前宣布下一步，也能避免連署出任何意外狀況。

各政黨協調立委提名 避免硬碰硬

知情人士表示，郭、王已約定支持對方，無論最後由誰代表參選總統都會互相支持，待談妥由誰出馬後，再透過「大聯盟」由多政黨共同推薦，各政黨也必須協調區域立委的提名，避免「硬碰硬」，持續壯大第三勢力，也將盡可能與國民黨、民進黨的區域立委候選人維持檯面下互相配合的空間。

王金平昨天受訪時說，這是民間關心台灣生存發展人士的建議，因為他們認為兩大黨都不值得信賴跟期待，希望有個大聯盟，這是順天應人、應運而生的組織，以捍衛中華民國、維護台灣主權為主旨，但至今還沒內部整合或討論。

被問到接下來會和親民黨主席宋楚瑜見面嗎？王金平說，還沒有，必要時再見面。

對於國民黨主席吳敦義特地南下高雄，和國民黨總統參選人韓國瑜同台擁抱，力破「換瑜說」，王金平表示，這非常好，黨主席該盡一切努力讓國民黨最後在這場戰局翻轉，這也是該呈現出來的風度跟氣度。

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