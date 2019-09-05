涉罵陳明文垃圾人 林國慶被起訴

2019-09-05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前民進黨立委林國慶於去年嘉縣長民進黨初選參選人張明達造勢大會上，涉嫌以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵立委陳明文，並在臉書直播指陳明文「垃圾人」，另在電視、廣播節目上說陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑六個月確定」等；經陳明文提告，嘉義地檢署認林國慶所為涉犯公然侮辱罪及誹謗罪，昨天提起公訴。

陳明文涉及民雄污水下水道弊案，去年十二月經最高法院審理，圖利罪無罪確定，洩密罪判有期徒刑六個月定讞，得易科罰金。

陳明文因林國慶罵他「卒仔囡」、「臭卒仔」、「垃圾人」，並對民雄污水下水道案法院審理過程及結果，多次指他「涉及貪污判刑六個月確定」等，但當時法院尚未判決確定，因而提告妨害名譽。

林國慶否認公然侮辱，他說，俗仔意思是指凡夫俗子，加一個臭字是指死老百姓，不是在罵陳明文；並稱「垃圾人」是情緒上的發洩，不是真的要辱罵陳，「是愛之深責之切」。

檢方認為，「卒仔囡」、「臭卒仔」、「垃圾人」等語足生損害陳明文名譽，且林國慶提及陳貪污判刑確定時，案件仍在審理中，已涉犯公然侮辱罪及誹謗罪。

陳明文盼遏止惡劣風氣

陳明文透過委任律師陳偉仁表示，民雄污水下水道案經司法審理，認證他絕無貪污圖利，不容他人捏造污衊，林國慶依靠不斷對其人身攻擊，以謾罵爭取媒體關注，嚴重誹謗毀損他人名譽，感謝檢方明察秋毫，希望能遏止惡劣風氣。

林國慶：公道自在人心

林國慶得知被起訴回應，「全台灣人民信任度最低的就是司法機關」，他指陳明文曾因貪污弊案被收押，最後變成洩密罪，是因為廠商稱沒有賺錢得利，但大眾基本觀念認為若無收好處，怎會把公共工程底標洩漏，此案經過法院查證判刑確定，表示有洩密，且檢察官也有起訴，這在大眾的想法是貪污，他認為陳明文身為公眾人物需接受檢驗，公道自在人心。

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