平日也拚選舉 韓國瑜挨批「寄生」高雄

2019-09-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕臉書社團《高雄好過日》批評高雄市長韓國瑜近來不分平假日，天天選舉，平日晚間自動切換為競選模式，痛斥「高雄已被寄生成韓國瑜的選舉機器」，對此，市府強調韓國瑜平日的選舉行程是利用中午休息或下班時間，不影響市政。

四處跑選舉攤開直播 不分平假日

《高雄好過日》指出，韓國瑜「平日市政，假日選舉」的模式一再被打破，八月開始，韓國瑜晚上經常拜會黨內權貴大老、四處跑選舉攤、甚至離開高雄，而中午則到國民黨部與國政顧問團開直播，韓國瑜則大言不慚表示，午休時間、下班時間我要拚選舉，有什麼不可以？

全市「請益開講」 成選舉活動

《高雄好過日》批說，進入九月，不只休息時間，上班時間的市政活動也都變成韓國瑜造勢場合。例如九月二日起巡迴全市的「請益開講」活動，還先到苓雅區宮廟參拜，現場民眾高喊「韓國瑜凍蒜」，完全是選舉活動。

平日在家蹺班睡覺叫責任制

《高雄好過日》直指，對比拚選舉的積極，一講到市政，韓國瑜就意興闌珊。可笑的是，平日在家蹺班睡覺，就叫責任制；但拚選舉爭權奪利時，就變成打卡上下班制，十二點準時午休到一點半、一到五點半就下班。

《高雄好過日》舉例說，前天週二雖然是平常日，但不意外的當天色一黑，韓國瑜就自動丟下市政，精神來了，切換為競選模式。與多名現任市議員落跑去選立委的黨候選人，及上千名基層幹部舉辦「高雄市勝選二○二○團結大會」。

市府重申利用午休或下班時間

對此，市府重申韓國瑜平日選舉行程都利用中午休息或下班時間，不影響市政。

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