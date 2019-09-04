破除換瑜 吳韓合體喊下架老英

2019-09-04

出席國民黨高雄造勢大會

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市勝選二○二○團結大會昨晚在高市勞工局登場，現場湧進爆滿支持者，國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台合體，以擁抱、牽手破除「換瑜」說，全場則頻頻高喊韓國瑜凍蒜、立委全壘打，場面熱絡。

較早到場的吳敦義說，他是以老高雄人的身分、帶著感恩感謝的心情到場，從七十九年到八十七年，八年半在高雄擔任市長，有了高雄經驗，才有機會擔任行政院長、副總統，他應該對高雄父老鄉親鞠躬致謝。

高喊韓凍蒜 立委全壘打

他指出，做一個高雄人現在有最好機會，因為國民黨提名高雄市長韓國瑜競選中華民國總統，這是高雄人最接近總統職務的一刻，可為全國貢獻心力、照顧百姓，希望大家同心協力，讓高雄人韓國瑜當選總統、讓高雄立委全壘打。

吳敦義表示，韓國瑜若當選總統，加上高雄地區八席立委如果能全上，在一一三席立委中達成過半、六十席目標，有一個有能力、有意識、有魅力的總統，加上過半六十席立委，這樣的話，中華民國會進步得更快，希望大家一起把「老英」下架。

韓國瑜到場時受到全場熱烈歡迎，他上台後與吳敦義站在一起，黨籍立委與高市議員也到場，展現國民黨團結氣勢。

韓國瑜指出，吳敦義是幾十年來最辛苦的主席，這兩年要人沒人、要錢沒錢，士氣低迷，但主席忍辱負重，在敵人砲火下匍匐前進，二○一八年選舉大勝。

他說這三年多來，台灣人民過得苦不堪言，看不到台灣有哪個產業對未來充滿信心，都是憂心無比。台灣人民給民進黨這麼好的機會，但蔡英文交出什麼成績？台北市長柯文哲質疑小英身邊都貪污，他不敢這樣說，但小英身旁一大堆貪污亂源。

他批小英執政三年半來，兩千三百萬人民看不到未來，選舉到了才散發恐懼，不停挑動兩岸關係、刺激兩岸，希望透過兩岸緊張換取自己選票，這執政黨沒出息到了極點，成績單拿不出來，只好把兩岸搞得緊張得不得了。

韓說，優秀領導者應帶領台灣人民走向台灣安全、人民有錢，現在卻是走到台灣危險、人民貧窮，他稱二○二○是生死保衛戰，盼大家從大我出發，全力支持國民黨打場神聖選戰。

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