收災修回扣215萬 花縣議員許淑銀入監

2019-09-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前花蓮縣秀林鄉長、縣議員許淑銀，因蘇拉風災搶修工程收賄，遭依貪污罪判刑八年六月、褫奪公權五年，昨早入監執行。由於縣議員第八選區缺額需補選，花蓮縣選舉委員會訂十月廿六日投票，目前傳出有意投入補選者有鄉公所秘書胡孝民、鄉代蔡培火及政治素人田韻馨等人。

依貪污罪判8年6月 職缺10月26日補選

縣議員許淑銀七年前擔任秀林鄉長任內，收受承包蘇拉颱風災後搶修工程廠商二百一十五萬元賄款，二審被依貪汙罪判刑八年六月，褫奪公權五年，最高法院日前駁回上訴定讞。

許淑銀昨十一時入監報到，支持鄉親紛紛到場送別，幾度鞠躬直說「非光彩事，謝謝大家關心。」

第八選舉區議員許淑銀因案解除職權，因落選頭票數不及當選人的二分之一，無法適用遞補，依地方制度法及公職人員選舉罷免法規定，應辦理補選。花蓮縣選委會公告補選時程，訂十月廿六日投票，並於九月二日起至九月六日止受理候選人登記。

花蓮縣選委會表示，截至昨日晚間共計三人現場領表、尚無候選人登記；候選人姓名號次抽籤，將於九月廿七日在選委會辦理，相關競選活動自十月十六日起至十月廿五日止。

目前有意角逐補選者有，秀林鄉公所秘書胡孝民、鄉代蔡培火及田韻馨等人，去年與許淑銀競選第十九屆議員的落選頭林素美，因獲二七三六票、深具民意基礎，原有意再拚一次，但據傳已被勸退；胡孝民則因任鄉代多屆，加上是現任秘書，呼聲極高。

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