24局處長練跳舞 宜縣議員批辦活動治縣

2019-09-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕北台灣媽祖文化節今年由宜蘭縣主辦，為了迎接宗教盛會，宜蘭縣長林姿妙，邀府內一級主管組成「打拼陣線聯盟」，昨天在縣府大廳首演。但有縣議員看到首長跳舞直搖頭，質疑現在是「辦活動治縣嗎？」縣政都辦不完，怎還有時間要求主管跳舞？林姿妙說，練舞是利用下班時間，跳舞可讓身體健康，還能增進情誼。

將在媽祖文化節福宴上演出

北台灣媽祖文化節將自六日至八日登場，分為海上、陸上遶境，海上遶境為六日從南方澳南天宮起駕，在頭城外海會香後，從頭城烏石港上岸，再以步行方式繞行宜蘭縣境，八日晚間回駕南方澳，當晚席開一千桌「福宴」，為活動畫下句點。

媽祖文化節為縣府大事，各局處全力動員，為了八日晚間的「福宴」，縣長林姿妙突發奇想，號召府內廿四名局處首長，組成「打拼陣線聯盟」，跳起香港一九九○年代男子天團「草蜢」的名曲「失戀陣線聯盟」。

展現訓練成果有人酸、有人肯定

昨天上午「打拼陣線聯盟」在縣府大廳的「平安符袋」發送記者會首演，局處長戴上林姿妙細選的亮色系漁夫帽，卸下平時嚴肅外貌，在輕快旋律輔助下，與林姿妙一起扭腰擺臀，手舞足蹈，展現兩週來苦練成果。

無黨籍縣議員謝燦輝看得直搖頭指出，縣府各局處工作繁重，正經的事情已經辦不完，許多政策都還沒頭緒，為何還要首長練舞？更質疑媽祖文化節看不到宜蘭在地宗教文化，只剩下好大喜功，「難道現在是辦活動治縣」、「怎會把首長當成餘興節目」？

林姿妙：利用下班時間練舞

國民黨縣議員楊弘旻則認為，首長不是高高在上，跳舞可以拉近民眾距離，且大家利用下班時間練習，不會耽誤到工作，無傷大雅，不需要這麼嚴肅去看待。

縣長林姿妙說，各級主管平時忙於工作，少有交流、聯誼機會，正好藉媽祖文化節活動，在下午五點半下班後，邀請各首長一起「練舞」，增進彼此情誼，也讓身體健康，把最好的一面呈現給鄉親。

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