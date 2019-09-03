媒體狂問「台灣價值」 蔡、柯同台超尷尬

2019-09-03

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日頻嗆總統蔡英文講清楚「台灣價值」，兩人昨上午共同出席大直「計程車產業升級服務2.0記者會」，這也是自去年十二月後再度同台；但氣氛尷尬，媒體狂問「台灣價值」問題，蔡英文始終保持微笑未答，柯文哲則對每個提問的媒體說「這一定是中天的」，迴避問題；會後蔡主動將手伸向柯，柯還一度縮手，最後與蔡握手留影。

柯虧每個提問記者「 這一定是中天的」

柯文哲與交通部長林佳龍昨天上午先後抵達會場等蔡英文總統，蔡到場時與柯握手致意，柯、林接著陪著蔡簽到，但一旁的媒體頻問「市長要不要當面給總統台灣價值考卷 」、「市長要不要現場收卷」、「總統你答案準備好了嗎？」蔡始終保持微笑不語，柯卻頻對提問記者說「這一定是中天的！」

兩人進場，媒體再一次要求柯文哲與蔡握手展現友誼，柯卻脫口說「我為什麼要聽你的！」記者會簡報現場，蔡英文頻頻與林佳龍交頭接耳，與柯卻幾乎零互動。由於柯文哲與蔡英文保持一定距離，還有媒體問「柯市長都被晾在一旁」，令柯直說「沒有！沒有！沒有啦！」而蔡英文則大方地說「等等再見時會再握手啦！」活動尾聲，眾人大合照，媒體再次要求兩人握手，蔡主動伸手，柯卻一度縮手，最後還是讓媒體捕捉短暫的握手畫面。

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