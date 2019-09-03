高雄／韓為死訊提告 要警到府做筆錄

2019-09-03

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕PTT八卦版有鄉民「swing1221」造謠高雄市長韓國瑜死訊假消息，韓委任機要科長提告誹謗，警方昨正式受理，據了解三則假消息同一帳號，IP翻牆分別來自越南、美國、加拿大，「swing1221」在PTT版已被停權，這名網友究竟是韓黑還是英黑，警方不臆測，除韓陣營提告，警方也依違反社維法主動調查。

3則假消息同一帳號 韓告誹謗

不過，昨天報案出現插曲，韓市長委任機要幹部報案，警方被通知趕到鳳山行政中心做筆錄，因陳菊市長任內也曾委託辦公室主任洪智坤報案，洪親自到刑大陳述；韓市長辦公室不派人到警局報案，反叫警方到市府做筆錄，受委託的官員卻未親赴警局報案，有違報案流程。無法到警局製作筆錄，必須是被害人或受託人身障不便，或受傷住院，否則都得親自到警局做筆錄，依法全程錄影，不同於庶民的報案引發議論。市府回應因警方積極偵辦，主動聯繫並到市長辦公室受理報案。

警已依違反社維法主動調查

警指出，市長對「swing1221」網友提出妨害名譽的誹謗罪告訴，散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金；另對此假消息案，警方提前先依行政罰違反社維法調查，早一天就主動展開調查。

造謠者IP和黑英相同 被疑韓粉

韓競選辦公室指黑韓不應黑到沒有人性、沒有是非，律師已蒐集好相關證據提告，但有網友扮柯南網路搜尋，發現「黑韓」的造謠者IP，竟和曾經「黑英」的鄉民IP相同，反質疑是否有自導自演之嫌，全案成羅生門，警方全以「偵查不公開」回應媒體。

網友質疑是否有自導自演之嫌

據了解，「swing1221」利用跳板，連續PO了三則同一個假消息，三個IP位址分別來自美國、加拿大、越南，該帳號使用四年多，在PTT貼了廿多篇文，最早於二○一五年發表有關NBA文章，今年起陸續PO政治相關的文章，經常發表黑英、罵DPP（民進黨）的文章，仿如死忠韓粉，為何轉性改PO韓死訊的假消息，警方將深入調查使水落石出。

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