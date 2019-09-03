韓國瑜喊蓋大機場、賽車場 罷燕行動連線：林佳龍任內都做了

2019-09-03

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜要蓋愛情摩天輪，又說中部需要大型國際機場、發展賽車產業。臉書社團「罷燕行動連線」列出前台中市長林佳龍招商成績，並表示，要拚經濟發大財，「韓國瑜用唬的，盧秀燕用喊的，林佳龍直接做給你看」。市府指出，三井投資案減資，機場門戶計畫定位為廉航基地，賽車場是民間投資，誰務實做事，時間會證明。

罷燕行動連線 列出林佳龍招商成績

韓國瑜前日到彰化造勢時表示，中部迫切需要大型國際機場，且彰化非常適合發展賽車產業鏈。「罷燕行動連線」特別製作圖卡表示，「要拚經濟發大財，蓋摩天輪？要賽車場？討大機場？韓國瑜用唬的，盧秀燕用喊的，林佳龍直接做給你看」。

三井摩天輪、麗寶賽車場、清泉崗門戶計畫

「罷燕行動連線」列出日商三井摩天輪、麗寶國際賽車場、清泉崗門戶計畫，都是在林佳龍市長任內招商、開幕及推動。臉書社團「林佳龍網路後援會」也製作圖卡，同樣列出這三項建設，並表示，很多市政建設有人講起來口沫橫飛，很吸引人，但真正困難的是在「執行」，而且要「做得到」。

市府：三井減資、機場為廉航基地、賽車場是民間投資

市府新聞局長吳皇昇表示，林前市長任內的三井outlet投資案，本來預計投資五十億元，最後卻減資成廿五億元，甚至鬧出投資港務公司失敗的大問題；而林前市長任內提的機場門戶計畫定位為廉航基地，計畫長達十六年，目前都發局調整原計畫，考量周邊整體開發及機場條件，朝真正國際性的機場園區邁進；至於網路所指的賽車場，應為麗寶集團的投資案，目前還有一些程序，民間也還需要溝通，市府會居中尋求雙贏。

吳皇昇表示，部分網友的言論雖然要尊重，但誰真正考量市政所需，務實做事，時間會證明，盧秀燕市府團隊以專心市政為上，其他不多做評論了。

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