走出同溫層！ 蔡下達選戰3任務

2019-09-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文競選連任，各縣市組織陸續就位。蔡總統昨出席在台北舉辦的全國幹部授證大會，親自授證各地競選幹部。蔡總統致詞時向競選幹部下達「團結再團結」、「走出同溫層」、「永不放棄堅持」三項任務，達成總統勝選、國會過半的目標。

出席全國幹部授證大會

蔡總統昨穿著胸口印製「英」字樣的藍綠色競選夾克出席活動。她致詞表示，二○二○選舉關係過去三年多執政努力能否延續，明年選戰對台灣最重要的一件事就是台灣的安全，執政者不論在中央、地方，都要一起盡這個責任。

蔡指出，國際有美中貿易戰、區域有很多潛在衝突，香港每一天都有香港人民走上街頭訴求民主自由，這是明年選戰外部背景。在內部，台灣面臨階段性變化，社會、政治、經濟結構與人民期待都在改變，執政者必然會受到挑戰，內部很多不同意見也牽動政黨改革變化，包括很多政治團體出現。她不知道競選對手競合關係如何，但他們的競合都是民進黨的挑戰。

蔡總統最後交付競選幹部三項任務，第一是「團結再團結」，民進黨歷經初選紛擾，感謝前行政院長賴清德在初選結果出來後所展現出的民主風度，這就是團結。民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，只要認同台灣，願意替台灣來打拚的，都是團結的對象。

蔡總統說，第二是「走出同溫層」，拜託大家要去了解台灣社會，尤其是基層民意和困難，讓執政團隊可以隨時做補救，讓基層能夠再次被感動。第三則是「永不放棄堅持」，民進黨是本土政黨，責任就是要守護台灣，讓台灣民主自由延續。

蔡競選總部操盤手、前行政院副院長林錫耀致詞說，目前蔡總統選情穩定領先，但仍須有危機意識、步步為營，蔡民調領先部分原因是國民黨還在亂、沒有整合成功，一旦藍營整合力量，加上藍營有十三個執政縣市，整合起來的力量不容小覷；此外，「最可怕的敵人是對岸老共」，它絕對不會樂見民進黨繼續執政，會想方設法讓民進黨不好過。

林錫耀說，假設國民黨整合失敗，推出另一組人選前鴻海董事長郭台銘，也不能太過輕忽，畢竟他是台灣首富，「有錢能使鬼推磨，錢太多了，我們不能大意」，大家要有危機意識。

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