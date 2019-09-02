陳柏惟網路聲量 超越柯、郭

2019-09-02

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進和民進黨合推陳柏惟參選台中第二選區立委，力拚台中顏家，陳柏惟參選後網路聲量竄升，根據臉書粉絲專頁「聲量看政治」換算，陳柏惟臉書聲量超越柯文哲，排名高居全國第六位，成為聲量最高的政治新星，陳柏惟昨天笑稱，自己的選區面積幾乎和台北市一樣大，因此和柯沒有輸贏，並說因對手顏寬恒也是市長等級，感謝他們兩人讓自己聲量衝高，更謝謝鄉民的支持，會繼續努力讓聲量化為實際選票；顏陣營對此則表示沒有評論。

台灣基進和民進黨八月五日召開記者會，正式宣布共推陳柏惟參選台中第二選區立委後，依據臉書粉絲專頁「聲量看政治」換算，陳的臉書聲量從當天開始飆漲到八萬點，且持續維持在七至八萬間，近日統計總聲量來到七萬九千多點，僅落後蔡英文、韓國瑜、陳其邁、蘇貞昌、鄭文燦，位居全國第六名，還超車台北市長柯文哲與郭台銘，成為聲量最高的政治新星。

對於自己聲量能超越柯文哲，陳柏惟昨天受訪時，感謝廣大鄉民的支持，並說自己參選的第二選區面積幾乎快和台北市一樣大，加上面對的對手是資源、組織、知名度都是市長級的顏寬恒，因此不認為彼此有輸贏問題，但感謝二人拉抬自己的聲量。陳柏惟並說，網路已是民眾主要的訊息來源，他以自己熟悉的方式分享自己的想法，未來會繼續透過此平台，讓大家認識他。

對於陳柏惟網路聲量高漲，是否調整選戰策略因應？對手顏寬恒陣營昨天受訪時表示沒有任何評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法